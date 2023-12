Max Verstappen vence o caótico Grande Prémio da Austrália e Lewis Hamilton fica em segundo

Numa corrida caótica que contou com três bandeiras vermelhas, a corrida terminou com um safety car e no meio da confusão.

O holandês ficou atrás da dupla da Mercedes, George Russell e Hamilton, logo no início da corrida, mas acabou por garantir a sua primeira vitória na Austrália, dominando antes de um final complicado e controverso.

"Tivemos um arranque muito mau e na primeira volta tive cuidado porque tinha muito a perder e eles tinham muito a ganhar", disse Verstappen à Sky Sports. "Depois disso, o ritmo do carro foi rápido - deu para ver isso logo de seguida.

"Estávamos sempre lá, à espera do DRS para termos a oportunidade de passar. Mas com estas bandeiras vermelhas, não sei. Na primeira, talvez se possa fazer isso, mas na segunda não percebo.

"Portanto, foi um pouco confuso, mas sobrevivemos a tudo e ganhámos, o que, claro, é o mais importante."

Vários safety cars e bandeiras vermelhas

Fernando Alonso, apesar de se encontrar numa roda a duas voltas do fim, foi terceiro. Isso aconteceu porque os regulamentos da FIA determinaram que as posições finais de chegada fossem tomadas a partir da última largada, com a última volta disputada atrás de um carro de segurança.

O safety car fez a sua primeira aparição na primeira volta após a colisão de Charles Leclerc com Lance Stroll, que levou à desistência do piloto da Ferrari, e depois o acidente de Alex Albon na sexta volta levou a um segundo safety car e a uma bandeira vermelha.

Após o acidente de Albon, Hamilton começou a liderar, mas a velocidade do carro da Red Bull diminuiu quando Verstappen passou para a frente.

No final da corrida, houve confusão quando o safety car e uma segunda bandeira vermelha apareceram - os detritos do Haas de Kevin Magnussen espalharam-se pela linha de corrida depois de ele ter ido contra um muro. De acordo com as regras, restavam duas voltas de corrida após o reinício.

Carlos Sainz bateu em Alonso, que rodou, o que levou Pierre Gasly a colidir com o seu colega de equipa da Alpine, Esteban Ocon - ambos estavam nos pontos em quinto e 10º, respetivamente, antes do penúltimo recomeço - mas foram forçados a abandonar. Sainz recebeu uma penalização de cinco segundos.

Seguiu-se outra bandeira vermelha e uma longa espera até que a FIA, a entidade que rege os desportos motorizados, esclareceu que a ordem da corrida permaneceria como estava no reinício porque não tinha sido percorrido terreno suficiente para atualizar as classificações antes de a bandeira vermelha ser mostrada. Assim, Alonso voltou a ser terceiro, com Sainz a cair para 12º devido à sua penalização.

Uma vez que a última volta foi completada atrás do safety car, a classificação final foi a mesma que tinha sido no reinício anterior, exceto para os carros que tinham sido eliminados.

Verstappen obteve a segunda vitória da temporada, com Hamilton a terminar no pódio pela primeira vez este ano. Russell abandonou na 18ª volta. Stroll, da Aston Martin, foi o quarto colocado, enquanto Sergio Perez, da Red Bull, foi o quinto.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com