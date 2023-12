Max Verstappen vence a "farsa" do Grande Prémio da Bélgica

Chamar-lhe apenas corrida é um grande esforço de imaginação - um atraso de mais de três horas, com o público a suportar o frio e a chuva para ver algumas voltas processionais atrás do safety car, com muito spray e sem ultrapassagens.

Oficialmente, a ação durou apenas três minutos e 27 segundos, com Max Verstappen, da Red Bull, a vencer - um resultado efetivamente decidido na qualificação de sábado.

Os meios pontos foram então distribuídos apenas pela sexta vez na história.

"Se queremos receber uma recompensa pela qualificação, devemos receber pontos pela qualificação", disse o tetracampeão mundial Sebastian Vettel, da Aston Martin.

"Se não houve, de facto, nenhuma volta de corrida, nenhuma competição, porque é que se devem atribuir pontos e qualquer resultado? Porque basicamente não houve corrida", perguntou Carlos Sainz, da Ferrari, que terminou em 10º lugar.

"Eu não corri, por isso não merecia o meio ponto que recebi, por isso não sei porque é que o recebi."

As regras dizem que são necessárias pelo menos duas voltas para que uma corrida se torne oficial e sejam atribuídos meios pontos, mas a solução de domingo pareceu a alguns um exercício cínico de verificação de caixa e a outros um simples erro.

O champanhe foi servido, mas, para além do facto de George Russell ter subido ao pódio pela primeira vez para a Williams com o segundo lugar, houve pouco para celebrar.

O sete vezes campeão do mundo Lewis Hamilton, que terminou em terceiro lugar, disse que os fãs tinham sido roubados e deviam receber o seu dinheiro de volta.

Mais tarde, ele usou o Instagram para chamar isso de "farsa".

"Devíamos ter desistido", acrescentou.

Precisamos de uma solução melhor

O chefe da McLaren, Zak Brown, pediu que as regras fossem revistas para evitar que tal situação se repita.

"Queríamos fazer uma corrida, os nossos pilotos queriam fazer uma corrida e, claro, sabemos que vocês queriam ver uma corrida", disse Brown aos fãs num vídeo publicado no Twitter. "E não foi isso que viram, não foi nisso que participámos.

"Os regulamentos dizem que depois de darmos algumas voltas podemos chamar-lhe uma corrida. Penso que isso tem de ser revisto... precisamos de uma solução melhor como desporto quando este tipo de situação acontece", acrescentou.

"O resultado não deveria ser uma corrida depois de três voltas atrás de um safety car... Acho que ninguém diria que hoje foi correto chamar a isso uma corrida".

Foram feitas comparações com o Grande Prémio dos Estados Unidos de 2005, em Indianápolis, onde apenas seis carros arrancaram depois de os carros com calçado Michelin se terem retirado por razões de segurança e conseguiram marcar todos os pontos.

Pelo menos, esse foi o mais longo e as ultrapassagens eram possíveis - pelo menos em teoria, embora Michael Schumacher, da Ferrari, nunca tenha sido ameaçado pelo seu companheiro de equipa Rubens Barrichello, que estava numa liga diferente da dos Minardis e Jordans.

No domingo, não parecia haver qualquer dúvida sobre a corrida, uma vez que a visibilidade era fraca devido às condições climatéricas e não havia sinais de melhoria.

"Eles sabiam, quando nos mandaram sair no final, que a pista não estava melhor e fizeram isso apenas para que pudéssemos começar duas voltas atrás do safety car", disse Hamilton.

"Não havia nenhum ponto em que pudéssemos correr, então não houve uma corrida".

O diretor de corridas da FIA, Michael Masi, insistiu que os factores comerciais nunca desempenhariam um papel em qualquer decisão relativa às condições da pista ou da corrida.

Ele disse também que o adiamento para segunda-feira não era uma opção, com o Grande Prémio da Holanda no próximo fim de semana, e insistiu que havia uma esperança de que a corrida pudesse começar.

O diretor executivo da Fórmula 1, Stefano Domenicali, rejeitou também quaisquer motivos comerciais.

"Havia realmente a vontade de fazer a corrida", disse o italiano. "Mas o problema é que o tempo começou a ficar ainda pior... Portanto, não é realmente comercial sobre isso, posso garantir-vos".

Fonte: edition.cnn.com