Max Verstappen sugere que penalidades excessivas por palavrões podem acelerar a sua saída da Fórmula 1.

O piloto de Fórmula 1, apelidado de "o piloto da Red Bull", foi ordenado pelo órgão regulador do esporte, a FIA, a cumprir "dever público" após ter usado uma palavra de baixo calão durante uma entrevista coletiva na quinta-feira antes do Grande Prêmio da Singapura.

Em resposta à punição, o tricampeão foi sucinto nas entrevistas coletivas antes da corrida, optando por conversas com jornalistas na área do paddock, longe da sessão oficial de mídia. Sua decisão recebeu apoio de vários colegas pilotos que ficaram surpresos com a punição de Verstappen.

Após terminar em segundo lugar atrás de Lando Norris em Singapura no domingo, Verstappen manteve suas respostas curtas durante a sessão de mídia após a corrida, expressando mais tarde sua frustração com o impacto da punição.

"Esses incidentes também afetam meu futuro. Não posso ser eu mesmo ou tenho que lidar com essas coisas absurdas", disse o piloto holandês aos repórteres, segundo a Reuters. "Agora, cheguei a um ponto da minha carreira em que não quero lidar com isso o tempo todo."

"É cansativo. Claro, é emocionante ter sucesso e vencer corridas, mas depois de alcançar tudo - vencer títulos e corridas - você também quer aproveitar", acrescentou Verstappen.

"Se você tem que lidar com esses pequenos problemas, para mim, não é o caminho certo para o esporte, isso é certo."

De acordo com sua decisão, a FIA afirmou que Verstappen havia descrito o desempenho de seu carro na Grande Prêmio do Azerbaijão usando linguagem inadequada "inapropriada para transmissão". A FIA enfatizou ainda: "Os modelos devem aprender a ser cuidadosos ao falar em fóruns públicos, especialmente sem pressão particular".

Durante uma sessão de mídia particular, Verstappen afirmou ter recebido amplo apoio de seus colegas membros da GPDA, segundo o site de corridas Autosport e o Guardian.

"Sim, definitivamente. Compartilhei a decisão da FIA em nosso chat do GPDA (WhatsApp), e todos estavam praticamente rindo, tipo: 'O que diabos é isso?' então, sim, é bastante absurdo", disse Verstappen.

Relatos afirmam que Alex Wurz, porta-voz da Associação dos Pilotos de Grande Prêmio (GPDA), considerou a punição imposta a Verstappen excessivamente severa.

Em X, anteriormente Twitter, Wurz comentou surpreendentemente sobre a punição por xingamentos, dizendo: "Me pergunto quantos dias de serviço comunitário Guenther teria...", se referindo a Guenther Steiner, ex-chefe da equipe Haas, conhecido por sua frequente xingamentos na série de documentários da Netflix "Drive to Survive".

Os representantes da GPDA, Wurz e a FIA foram contatados pela CNN para comentários adicionais.

O Verstappen, de 26 anos, conhecido por considerar a aposentadoria a uma idade mais jovem do que a maioria, expressou fortes sentimentos sobre a autoexpressão no domingo.

"Se você não pode ser verdadeiramente você mesmo, completamente, então é melhor não falar. Ninguém quer isso porque você se torna como um robô, e não é assim que um esporte deve ser abordado."

A vantagem de Verstappen no topo do campeonato de pilotos foi reduzida para 52 pontos após seu segundo lugar atrás de Norris no Grande Prêmio da Singapura.

Apesar de seu amor pelo esporte motor e ser um piloto de Fórmula 1 de sucesso, Max Verstappen expressou frustração com as regras rígidas no esporte, especificamente no automobilismo, que ele acredita limitar sua capacidade de se expressar livremente. Isso o levou a considerar se é melhor ficar em silêncio para evitar se sentir como um robô mecânico, em vez de expressar seus verdadeiros sentimentos.

