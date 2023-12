Max Verstappen observa os comissários de bordo no E-Prix de Marraquexe em "serviço público

O holandês de 21 anos experimentou a corrida ao lado dos comissários de pista depois de ter sido sancionado por colidir com Esteban Ocon no Grande Prémio do Brasil do ano passado.

"É bom ver realmente o que é preciso para tomar estas decisões importantes", disse Verstappen, que empurrou o piloto da Force India quando se encontraram nas boxes depois de perderem a liderança.

"Às vezes, uma decisão pode não ser agradável para uma determinada pessoa, mas tem que ser tomada e você tem que seguir as regras".

Ainda não está claro onde ou quando Verstappen completará seu último dia de serviço.

A corrida em Marraquexe foi a segunda da nova temporada da Fórmula E. O belga Jerome D'Ambrosio, ao volante da Mahindra Racing, venceu a imprevisível prova.

"Claro que acompanhei um pouco a Fórmula E na televisão, mas nunca estive no paddock e gostei muito do dia", acrescentou Verstappen, o mais jovem vencedor de sempre da F1.

