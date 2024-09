- Max Gelhaar conquistou a medalha de prata na competição de triatlo paralímpico.

O competidor de triatlo Max Gelhaar garantiu a segunda posição nos Jogos Paralímpicos. O atleta de 26 anos, que luta contra a paralisia espástica do lado esquerdo, ficou em segundo lugar atrás do espanhol Daniel Molina, completando a prova em 1:08:43 horas na icônica Ponte Alexandre III, em Paris.

Gelhaar conseguiu manter uma posição promissora no grupo da frente após o segmento de natação no Sena. Após a etapa de ciclismo de 20 quilômetros, Gelhaar estava na liderança, mas Molina aumentou o ritmo durante a fase de corrida e logo ultrapassou Gelhaar. O holandês Nico van der Burgt completou o pódio.

O evento foi adiado por um dia inteiro na manhã de domingo devido à qualidade da água do Sena abaixo do padrão.

O porta-bandeira da Alemanha e favorito da prova, Martin Schulz, está programado para iniciar às 12:20 PM.

O forte desempenho de Gelhaar no segmento de natação o colocou em uma posição favorável para o triatlo. Apesar de estar na liderança após a etapa de ciclismo, Molina conseguiu ultrapassar Gelhaar com sua velocidade durante a fase de corrida, garantindo a primeira posição no triatlo.

