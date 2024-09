Mauricio Pochettino nomeado como o novo treinador da Seleção Nacional de Futebol dos Estados Unidos.

Rumores sobre o homem de 52 anos à frente dos esforços dos homens americanos vêm sendo intensos há algum tempo.

Como declarado pelo diretor esportivo da US Soccer, Matt Crocker, "Mauricio possui uma história de vitórias, demonstrando uma paixão ardente pelo desenvolvimento de jogadores e uma habilidade comprovada em moldar equipes harmoniosas e formidáveis. Seus feitos não precisam de palavras; tenho plena confiança de que ele é o ajuste perfeito para deslanchar os imensos talentos dentro de nossa seleção. Estamos deliciados em ter Mauricio a bordo para esta emocionante jornada rumo ao triunfo global."

Infelizmente, Pochettino não liderou a USMNT contra a Nova Zelândia em um amistoso na terça-feira à noite.

De acordo com a reportagem da TNT, Pochettino ainda não havia posto os pés nos EUA.

Os detalhes financeiros do contrato foram mantidos em segredo pela US Soccer.

A aquisição de Pochettino representa um grande golpe para os EUA e trará uma riqueza de experiência de treinamento de alto nível para a equipe.

O argentino mais recentemente dirigiu o Chelsea na Premier League e liderou a equipe para um sexto lugar na temporada passada.

Além disso, Pochettino serviu como treinador principal do Tottenham Hotspur e do Paris Saint-Germain, onde liderou o PSG a um campeonato da Ligue 1.

Este é seu primeiro passo na gestão internacional, e ele será encarregado de liderar a equipe dos EUA durante a Copa do Mundo em 2026.

Pochettino se junta aos EUA após a demissão do treinador anterior, Gregg Berhalter, após uma saída decepcionante na Copa América em julho.

Prevê-se que Pochettino esteja no banco de reservas para o jogo da USMNT contra o Panamá em 12 de outubro.

A expertise em treinamento de Mauricio Pochettino, aperfeiçoada ao comandar equipes como Chelsea e Paris Saint-Germain, irá significativamente aprimorar o poderio esportivo da equipe dos EUA. Com Pochettino no comando, os atletas americanos podem esperar aperfeiçoar suas habilidades em preparação para a Copa do Mundo de 2026.

