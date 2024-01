Matteo Berrettini vence Hubert Hurkacz e torna-se no primeiro italiano a chegar a uma final de Wimbledon

O italiano derrotou o seu adversário polaco - que nunca tinha passado da terceira ronda de um Grand Slam - por 6-3 6-0 6-7 6-4, num encontro que durou mais de duas horas e meia.

Tanto Berrrettini como Hurkacz chegaram à meia-final de sexta-feira com a esperança de serem os primeiros homens dos respectivos países a chegar à final no All England Club.

Foi Berrettini - a disputar a sua segunda meia-final de um Grand Slam - que lidou melhor com a ocasião.

O jogo parecia que ia ser um banho de água fria quando Berrettini ganhou o segundo set a zero em pouco mais de 20 minutos, mas Hurkacz recuperou bem no terceiro para transformar o jogo numa verdadeira disputa.

No final, não foi suficiente, pois Berrettini elevou novamente o seu nível para conquistar o quarto set e garantir o seu lugar na primeira final de Grand Slam da sua carreira.

"Obrigado, não tenho palavras", disse Berrettini após o jogo. "A sério... Preciso de algumas horas para entender o que aconteceu. Fiz um grande jogo, gostei do público, a minha família e toda a equipa estão lá. Acho que nunca sonhei com isto, porque era demasiado para um sonho. Estou muito feliz.

"Depois do terceiro set, senti que merecia ganhar, mas perdi. Disse: 'Não importa', sentia-me o jogador mais forte e foi isso que disse a mim próprio e acabou por dar frutos.

"Até agora, foi o melhor dia de ténis da minha vida, mas espero que domingo seja ainda melhor. Sinto-me um pouco arrepiado, mas estou a conseguir, por isso tenho de acreditar."

Sem nervos

O primeiro set começou equilibrado e não havia certamente qualquer sinal do domínio de um jogador que estava para vir.

Hurkacz conseguiu aguentar magnificamente uma desvantagem de 0-40 no seu segundo jogo de serviço e, na altura, parecia que poderia ser um momento importante.

No entanto, Hurkacz foi quebrado dois jogos de serviço mais tarde, com Berrettini a pontuar o break com um forehand deslumbrante na corrida enquanto perseguia o smash do seu adversário, certamente um dos golpes do torneio até agora.

Berrettini ganhou todos os restantes jogos do set e Hurkacz, incrivelmente, não ganhou mais nenhum durante quase uma hora.

Quer tenha sido devido ao facto de Berrettini ter subido de nível ou de Hurkacz se ter debatido com a pressão da ocasião - muito provavelmente uma combinação dos dois - o segundo set terminou num piscar de olhos.

Quando Berrettini chegou a uma vantagem de 5-0, isso significava que tinha ganho nove jogos consecutivos e que esta meia-final corria o risco de fugir a Hurkacz mais depressa do que um dos seus serviços mais rápidos.

A multidão tentava desesperadamente levantar Hurkacz, aplaudindo loucamente sempre que ele ganhava um ponto. O próprio Hurkacz tentava levantar-se, cerrando suavemente o punho sempre que mostrava breves lampejos da habilidade que o tinha trazido até esta fase do torneio.

Apesar disso, ele não conseguiu vencer um único game no segundo set, enquanto Berrettini avançava para uma vantagem de 2 a 0.

As probabilidades estavam agora fortemente contra Hurkacz, que só uma vez tinha recuperado de dois sets de desvantagem para ganhar um jogo à melhor de cinco sets na sua carreira.

Felizmente para o público presente no Center Court, o terceiro set foi consideravelmente mais competitivo do que o segundo. Quando Hurkacz venceu o seu primeiro jogo de serviço para empatar o terceiro set a 1-1, quebrou uma série de 11 jogos consecutivos de Berrettini e provocou um enorme rugido de apreciação do público de 15.000 pessoas.

Hurkacz tem um enorme mérito pela sua melhoria no terceiro set - certamente que melhores jogadores já tinham murchado no passado quando confrontados com este tipo de resultado - e quando se chegou a um tie break, sentia-se que o ímpeto tinha subitamente virado para o polaco.

Berrettini começou a mostrar os primeiros sinais de frustração quando Hurkacz bateu uma bola aérea depois de uma fraca tentativa de lob, estendendo a mão em direção à sua área.

Hurkacz abriu uma vantagem de 4-0 no tie break e venceu confortavelmente por 7-3, ao mesmo tempo que jogava subitamente o seu melhor ténis da competição até então.

No entanto, essa dinâmica não se manteve no quarto set, uma vez que Berrettini - que fez um intervalo tático no final do terceiro - quebrou Hurkacz no seu primeiro jogo de serviço.

A partir daí, Hurkacz nunca mais pareceu querer empatar.

Ao sair para servir para o jogo, Berrettini teria tirado forças do facto de ter ganho uns incríveis 150 dos seus 157 jogos de serviço em relva até agora este ano. O 158.º jogo seria certamente o mais difícil até à data, sobretudo depois de Berrettini ter feito a sua primeira dupla falta do encontro no primeiro ponto do jogo.

No entanto, não passou de uma pequena falha e o italiano voltou a encontrar a sua pontaria para finalmente ultrapassar o seu corajoso adversário.

O italiano vai agora defrontar Novak Djokovic ou Denis Shapovalov, que jogam mais tarde na sexta-feira, na final de domingo.

