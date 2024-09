Mats Hummels agora tem um gerente diferente.

O novo time de Mats Hummels, AS Roma, não receberá Edin Terzic ou Thomas Tuchel. Em vez disso, eles nomearam o treinador croata Ivan Juric como seu novo chefe, logo após demitir a lendária figura Daniele De Rossi. A diretoria da Roma oficializou a notícia nas horas noturnas. Anteriormente, Juric havia estado no comando do FC Turin até o final da temporada de verão.

O Juric de 49 anos agora selou um acordo com o dono do clube, Dan Friedkin, cobrindo o resto desta temporada. Relatos sugerem a possibilidade de uma extensão por mais um ano além da atual temporada. O ex-treinador do Borussia Dortmund, Terzic, e o ex-treinador do Bayern de Munique, Tuchel, também foram ligados à posição, com Terzic relatado como o "favorito" segundo o "Corriere della Sera" durante a demissão de De Rossi.

Não haverá retorno para Terzic ou Tuchel

Ambos "Gazzetta dello Sport" e "Corriere dello Sport" também haviam sugerido a possibilidade de Terzic assumir como treinador. Tuchel, que também trabalhou em ambos os times, era outro nome nos rumores. Sem o conhecimento de muitos, Hummels tinha uma relação tensa com ambos os treinadores durante seus dias no Dortmund.

No entanto, agora parece que uma reunião com Terzic ou Tuchel não vai acontecer. A AS Roma ainda procura sua primeira vitória na Serie A após quatro jogos. Os gigantes da Itália haviam contratado De Rossi para substituir o treinador português estrela José Mourinho em janeiro, mas a substituição não deu certo, com a equipe não conseguindo chegar à final da Europa League contra o Bayer Leverkusen. Hummels se mudou para a Roma em 4 de setembro graças a De Rossi, mas ainda não fez sua estreia pelo seu novo clube.

A chegada de Hummels também não trouxe sorte: ele foi forçado a assistir da reserva enquanto a Roma levava um gol de empate nos acréscimos no 6º minuto contra o CFC Genoa, terminando o jogo em um empate de 1-1 no domingo. De fato, Hummels deixou o Dortmund no final da última temporada e assinou um contrato de um ano com a Roma na semana passada. Ele terá sua próxima chance de jogar pela Roma contra o Udinese Calcio em seu próximo jogo, tornando-se o sétimo jogador alemão a atuar pela Roma na Serie A.

