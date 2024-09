Mathys Tel está envolvido em um conflito interno no FC Bayern, com o número zero representando sua luta atual.

Na linha de frente com o atacante Harry Kane, o Bayern tem sua cota de vencedores e de jogadores que não correspondem às expectativas. O francês Mathys Tel, no terceiro ano, esperava ter um papel mais relevante e marcou gols nos estágios iniciais de sua passagem por Munique. Infelizmente, o queridinho dos torcedores ainda não conseguiu levar essa boa forma da pré-temporada para a atual temporada, não tendo marcado nenhum gol antes do jogo da Bundesliga deste fim de semana contra o SV Werder Bremen (15:30 CET/Sky e ntv.de liveticker).

O técnico Vincent Kompany e a hierarquia do Bayern mantêm a esperança. Em uma perspectiva mais ampla, o diretor esportivo Christoph Freund enfatizou: "Mathys não é um problema que justifique um empréstimo". Kompany reforçou: "Eu também já fui um jovem jogador. É completamente normal ter oscilações. Ele só precisa continuar. Nós acreditamos nele". Freund acrescentou que Tel demonstrou seu potencial durante os testes da pré-temporada. O jovem francês também é consistentemente autocrítico e faz um esforço para melhorar todos os dias. "É só uma questão de tempo até que ele marque novamente e recupere sua confiança", concluiu o diretor esportivo.

Os Jogos Olímpicos deram uma vantagem a Olise

Coincidentemente, o compatriota de Tel, Olise, adquirido por €53 milhões do Crystal Palace, está se destacando com exibições excepcionais em seu novo ambiente. O jogador de 22 anos já marcou uma vez na Bundesliga e dobrou sua contagem em sua estreia na Champions League contra o Dinamo Zagreb.

"Ele já está jogando um papel chave e continuará a fazê-lo", elogiou Kompany. Parece que a participação de Olise no torneio de futebol dos Jogos Olímpicos em Paris, onde ele ganhou uma medalha de prata como jogador ofensivo com a França, foi uma bênção disfarçada.

"Ele voltou para nós em ótima forma", admitiu Kompany, embora Olise tenha iniciado o treinamento da pré-temporada em Munique mais tarde do que Tel. "Michael jogou excepcionalmente bem nas Olimpíadas", reconheceu Freund: "Há um mundo completamente novo para ele, com muitas distrações também em sua seleção nacional. Estamos extremamente satisfeitos com o progresso de Michael".

