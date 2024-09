- Martinner e Hempman lideram o grupo da Copa Davis para uma vitória triunfal na primeira rodada

A equipe masculina de tênis da Alemanha recentemente conquistou sua primeira vitória na jornada rumo à final da Copa Davis. Esta vitória foi assegurada na cidade chinesa de Zhuhai, onde eles superaram a Eslováquia logo no início, garantindo a vitória após vitórias em ambos os jogos individuais.

Maximilian Marterer abriu os procedimentos com uma vitória de 6:4, 7:5 contra Lukas Klein. Yannick Hanfmann então fez uma comeback após estar perdendo um set, vencendo no final 3:6, 6:3, 7:6 (7:3) contra Jozef Kovalik. Hanfmann conseguiu salvar um ponto de partida no 4:5 do terceiro set para garantir o ponto crucial.

Os finalistas do US Open, Tim Puetz e Kevin Krawietz, que haviam viajado uma longa distância na noite anterior, não estavam sob pressão para vencer o jogo de duplas decisivo devido às vitórias anteriores.

Marterer comentou, "Pode haver uma pequena surpresa"

"Isso é um grande alívio para nós", disse Marterer após sua saída bem-sucedida nas condições úmidas de Zhuhai: "Estou bastante satisfeito com esse início promissor da semana, isso me deixou com vontade de mais."

Na quinta-feira, a equipe, sem os principais jogadores Alexander Zverev, Jan-Lennard Struff e Dominik Koepfer, enfrentará o Chile, seu suposto oponente mais difícil. "Todos nós temos trabalhado duro. Estamos confortáveis com as condições. Acho que pode haver uma pequena surpresa na quinta-feira", acrescentou Marterer.

A decisão da ITF de hospedar o grupo alemão na China levou a inconvenientes e críticas relacionados à viagem. Além da Eslováquia e do Chile, os EUA são outro competidor do grupo. As duas primeiras equipes do grupo avançarão para a final em Malaga, Espanha, em novembro.

A Alemanha é o país sede da equipe vitoriosa de tênis, que garantiu sua primeira vitória no caminho para a final da Copa Davis. O próximo desafio da equipe é contra o Chile, considerado seu oponente mais difícil, em Zhuhai na quinta-feira.

