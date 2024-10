Marmoush faz um retorno de última hora para desafiar o FC Bayern em uma emocionante final.

Uma partida acirrada no topo: O confronto da Bundesliga entre Frankfurt e Bayern foi uma montanha-russa. O futebol rápido resultou em gols de ambos os lados. Inicialmente, Michael Olise colocou o Bayern na frente, sugerindo uma possível vitória. No entanto, um gol tardio de Omar Marmoush mudou a história.

O Bayern de Munique agora está sem vitória há três jogos, após perder a oportunidade de garantir a vitória neste confronto intenso no Eintracht Frankfurt, enquanto mantém a liderança do campeonato com 13 pontos, empatado com o RB Leipzig e o Frankfurt. A equipe de Vincent Kompany voltou a lutar com seu futebol de alto risco, cedendo três gols em rápida sucessão.

Os defensores do Bayern, Min-Jae Kim (15.), Dayot Upamecano (38.) e Michael Olise (53.), marcaram para o Bayern, enquanto o Frankfurt se beneficiou da combinação de Omar Marmoush (22/90+4) e Hugo Ekitike (35.), com Marmoush marcando dois gols nos minutos finais.

Serge Gnabry, falando ao DAZN, admitiu: "O Frankfurt não teve muitas chances, mas eles as aproveitaram. É muito frustrante termos terminado com um 3 a 3, mesmo não parecendo. Perdemos os dois pontos de que precisávamos. No entanto, jogamos um futebol atraente, que dará frutos a longo prazo."

Marmoush assume a liderança na tabela de gols

Kompany fez duas mudanças antes da derrota em Birmingham, sua primeira como técnico do Bayern. O veterano Thomas Müller entrou no lugar de Kingsley Coman, enquanto Raphael Guerreiro substituiu Konrad Laimer na lateral direita. O dribleiro Jamal Musiala sentiu uma dor nas costas.

"Este é apenas mais um jogo regular para nós; nosso objetivo é garantir pontos e avançar na Bundesliga", disse Kompany antes do jogo. Ele também havia alertado para o Frankfurt como uma "equipe forte no contra-ataque" com "jogadores talentosos". Ele manteve sua crença no futebol de alto risco.

O Bayern começou com futebol de posse, pressionando a equipe mandante. Olise então teve uma grande oportunidade após um chute, mas Kaua Santos defendeu. O corner seguinte encontrou Müller, que exibiu tranquilidade e passou para Kim, resultando no primeiro gol.

Mas o Frankfurt estava à espera de contra-ataques e testou a linha defensiva alta. O Frankfurter Ansgar Knauff lançou Marmoush contra Guerreiro. Compondo-se, Marmoush empurrou a bola além de Neuer para o empate. Ele agora havia marcado impressionantes sete gols, assumindo a liderança na tabela de gols da liga.

Olise retoma a liderança - então, outra contra-ataque

A tendência persistiu: o Bayern controlava a bola, enquanto o Frankfurt se preparava para contra-ataques rápidos. Oportunidades raras, como a de Müller, que ele perdeu contra Santos (30.), surgiram esporadicamente. Em vez disso, Ekitike lançou o próximo contra-ataque perfeito após um passe de Marmoush. O goleiro Neuer fez uma defesa corajosa, e o Bayern empatou após Upamecano marcar com a cabeça após um corner.

Após o intervalo, a cena permaneceu inalterada. Os torcedores do Bayern comemoraram novamente enquanto a equipe dominava a posse de bola e criava chances. Olise então marcou novamente com uma jogada espetacular de pouco mais de 14 metros. Joshua Kimmich (56.) tentou igualar imediatamente com um chute livre powerful, mas o Frankfurt comemorou novamente nos minutos finais.

O FC Bayern Munich sofreu mais um empate, desta vez contra o Eintracht Frankfurt, sem vitória nos últimos três jogos da Bundesliga. Apesar de liderar com gols de Min-Jae Kim, Dayot Upamecano e Michael Olise, os dois gols de Omar Marmoush, incluindo um gol de empate tarde, negaram ao Bayern a vitória necessária. Com o brace de Marmoush, ele agora lidera a tabela de gols da Bundesliga.

Leia também: