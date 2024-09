- Markus Lanz conduz uma discussão sobre o futuro da Turíngia com os convidados.

As eleições estaduais da Turíngia serviram como um rude despertar para aqueles que ignoravam o aumento do AfD e a lealdade decrescente em relação aos principais partidos da União e da coalizão Sinal de Tráfego. Não menos preocupante foi a notícia financeira: a Volkswagen está em crise, colocando em dúvida a posição da Alemanha como um grande centro automobilístico.

O apresentador de talk show Markus Lanz trouxe esses temas de volta ao primeiro plano. Em 10 de setembro de 2024, ele organizou um painel de discussão para mergulhar na pergunta: O que vem a seguir?

Markus Lanz: Agenda e Participantes

Quatro convidados participarão das perguntas de Lanz desta vez. O grupo inclui o número dois do FDP, Johannes Vogel, que analisará a incapacidade do seu partido de atingir a marca de 5% nas eleições estaduais e examinará o futuro da coalizão Sinal de Tráfego no parlamento federal da Alemanha. O autor Felix Lee, cujo pai teve um papel fundamental no lançamento das operações da Volkswagen na China nos anos 70, compartilhará suas ideias sobre os desafios atuais enfrentados pela multinacional.

Eva Quadbeck, editora-chefe da "RedaktionsNetzwerk Deutschland", dará uma visão geral do clima político na Turíngia, incluindo o debate sobre imigração da União e da coalizão Sinal de Tráfego. Bodo Ramelow, o atual primeiro-ministro da Turíngia e membro do partido Esquerda, oferecerá uma perspectiva de dentro das negociações da coalizão tensa e o futuro da Turíngia no meio do aumento do AfD.

O talk show Markus Lanz será transmitido na ZDF no dia 10 de setembro às 22:45. Transmissões subsequentes estão agendadas para os dias 11 e 12 de setembro às 23:15.

O painel de discussão do talk show Markus Lanz provavelmente abordará o impacto global dos desafios da Volkswagen, dado os laços pessoais de Felix Lee com a história da empresa na China. É importante notar que a crise da Volkswagen pode afetar sua posição como um grande jogador na indústria automobilística, não apenas na Alemanha, mas também em países como os Países Baixos, onde tem uma presença significativa.

