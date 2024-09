Mark Zuckerberg entra no grupo seleto de bilionários com um valor de 200 mil milhões de dólares, aproximando-se do terceiro indivíduo mais rico do mundo.

De acordo com dados do Índice de Bilionários do Bloomberg, a fortuna de Zuckerberg aumentou em uma impressionante quantia de $73,4 bilhões em 2024, levando seu patrimônio líquido total para uma impressionante marca de $201 bilhões. Isso o coloca em quarto lugar na lista dos indivíduos mais ricos do mundo, juntando-se a um seleto grupo de outros três na "clube de $200 bilhões".

Os que estão à frente de Zuckerberg são Musk ($272 bilhões), CEO da Tesla e SpaceX, Bezos ($211 bilhões), criador da Amazon, e Arnault ($207 bilhões), chefe da marca de luxo LVMH.

Com 40 anos, Zuckerberg, fundador do Facebook, lançado em 2004, deve uma grande parte de sua riqueza às ações da Meta Platforms. O valor das ações da Meta (META) subiu impressionantes 63,8% em 2024, alcançando um recorde de $568,31 na quarta-feira. No entanto, as ações caíram para $567,36 na sexta-feira.

A Meta gerencia populares plataformas de mídia social, como Facebook, Instagram e Threads, além do popular aplicativo de mensagens WhatsApp.

Durante o evento Meta Connect 2024 na quarta-feira, Zuckerberg anunciou que a Meta AI está prestes a se tornar a assistente mais usada no mundo. "Estamos quase chegando a 500 milhões de usuários ativos mensais, e ainda não lançamos em alguns grandes países europeus", disse Zuckerberg.

Além de Zuckerberg, outros titãs da tecnologia também testemunharam aumentos substanciais em sua riqueza em 2024. Por exemplo, Jensen Huang, CEO da Nvidia, e Larry Ellison, co-fundador da Oracle, viram seu patrimônio líquido aumentar em $62,2 bilhões e $58,6 bilhões, respectivamente.

A considerável riqueza de Zuckerberg das Meta Platforms contribuiu significativamente para sua posição entre os quatro indivíduos mais ricos do mundo nos negócios. Apesar de uma pequena queda no preço das ações da Meta, as populares plataformas da empresa, como Facebook, Instagram e WhatsApp, continuam a impulsionar o sucesso empresarial de Zuckerberg.

Leia também: