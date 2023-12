Mark Clattenburg, antigo árbitro da Premier League, criticado por comentários "antiquados" sobre árbitras

Clattenburg, que arbitrou cerca de 300 jogos da Premier League e também supervisionou as finais da Liga dos Campeões e do Campeonato da Europa em 2016, fez os comentários na rádio talkSPORT à luz do facto de Sara Cox se ter tornado a primeira mulher a arbitrar um jogo de râguebi da Premiership na semana passada.

"O problema com as mulheres, e certamente na arbitragem, certamente no futebol, é que elas têm um caminho difícil se ficarem grávidas durante a sua carreira de árbitro, isso pode impedi-las muito", disse Clattenburg.

"Por isso, têm de fazer esta escolha: querem engravidar, ter filhos, ou querem ser árbitras?"

As mulheres têm de fazer esse sacrifício, porque se quiserem engravidar - digamos que chegam a um determinado nível na arbitragem e depois querem chegar ao nível seguinte - se engravidarem, isso pode custar-vos dois ou três anos da vossa vida. Quando se perdem esses três anos, outra pessoa ocupa o lugar".

Em resposta aos comentários, Jane Purdon, directora executiva da Women in Football, afirmou que "o julgamento de Clattenburg está muito errado quando se trata de árbitros e gravidez".

"As mulheres de todas as profissões enfrentam desafios para equilibrar o trabalho e a família", disse Purdon.

"O mesmo acontece com muitos homens - mas, para os homens, isso nunca é visto como um problema, e nunca se espera que os homens escolham entre os dois.

"De facto, muitas mulheres no desporto de elite estão em condições de retomar as suas carreiras desportivas rapidamente após o parto. Outras demoram mais tempo - por opção ou por necessidade. Nenhum destes cenários constitui um "problema".

"O verdadeiro problema são os pressupostos sobre a biologia feminina e os papéis de género no cuidado das crianças, que são preguiçosos, desactualizados ou simplesmente falsos."

Na Premier League, Sian Massey-Ellis é árbitra de jogos desde 2010; falou de como desafiou as ordens do médico para regressar à função depois de dar à luz o seu primeiro filho.

No início deste ano, Rebecca Welch tornou-se a primeira árbitra a assumir o comando de um jogo da Liga Inglesa de Futebol, quando supervisionou a vitória do Port Vale por 2 a 0 contra o Harrogate Town.

Clattenburg disse ainda que muitas árbitras "lutam com o teste de aptidão física dos homens" e acrescentou: "Certamente, quando se tem um bebé, fica-se de fora nove, dez meses. Depois, são precisos mais seis meses para recuperar o corpo, pelo que são quase dois anos. Passar no teste de aptidão física para homens é muito, muito exigente."

O jogador de râguebi Joe Marler, que jogava no Harlequins quando Cox se estreou na Premiership no fim de semana, tweetou mais tarde: "A resposta de Clattenburg à minha pergunta sobre as árbitras no futebol em @talkSPORT esta manhã foi desrespeitosa e arcaica".

A CNN não conseguiu obter uma resposta de Clattenburg às críticas.

