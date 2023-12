Destaques da história

Marion Bartoli, antiga campeã de Wimbledon, anuncia regresso surpreendente

Marion Bartoli, 33 anos, anuncia um regresso surpreendente ao WTA Tour

Retirou-se um mês depois de ganhar Wimbledon em 2013

A estrela francesa espera jogar o Open de Miami em março de 2018

Mas agora, pouco mais de quatro anos depois, a francesa Marion Bartoli está de volta.

"Tenho uma coisa para vos dizer - vou voltar este ano ao circuito profissional!" disse Bartoli aos fãs num anúncio no Twitter tão inesperado como a sua retirada abrupta na sequência do seu primeiro triunfo no Grand Slam.

"Vai ser um grande desafio e ainda tenho muito que treinar", acrescentou, "mas espero estar pronta para março e para o Open de Miami".

Bartoli, 33 anos, ganhou oito títulos WTA ao longo de uma carreira distinta, alcançando o 7º lugar no ranking mundial.

O seu momento culminante foi em Wimbledon, em 2013, quando não perdeu um único set e conquistou o Venus Rosewater Dish.

Retrospetiva da carreira de Marion Bartoli

Bartoli anunciou em lágrimas a sua retirada do desporto apenas 39 dias depois de ter iluminado o Centre Court, invocando lesões recorrentes e persistentes.

"Tornei o meu sonho realidade... mas agora o meu corpo não consegue aguentar tudo", disse ela na altura, afirmando aos jornalistas: "Não vou voltar. Está feito".

Um regresso inesperado

Nunca digas nunca. Bartoli é a última de uma longa lista de antigas campeãs de Grand Slam a regressar ao WTA Tour.

As lendas do ténis Kim Clijsters, Martina Hingis, Justine Henin e Lindsay Davenport não conseguiram todas resistir à atração do jogo, regressando revigoradas.

Marion Bartoli: Uma artista dentro e fora do court

Agora, Bartoli parece disposta a fazer o mesmo.

"Estou ansiosa por voltar a estar em campo à vossa frente, por sentir o vosso apoio, especialmente em Paris, em Roland Garros, no meu país, mas também na Fed Cup e em Wimbledon", afirmou a francesa. "Estou ansiosa por isso!"

O Open de Miami, onde Bartoli espera regressar ao court, realiza-se de 19 de março a 1 de abril de 2018.

Fonte: edition.cnn.com