Marion Barber, antigo running back dos Dallas Cowboys, morreu aos 38 anos

"O Marion era um jogador de futebol da velha guarda, com garra, que corria com vontade de vencer em cada jogada. Tinha uma paixão pelo jogo e amor pelos seus treinadores e colegas de equipa. Os nossos corações estão com a família e amigos de Marion durante este momento difícil", disseram os Cowboys num comunicado.

A equipa referiu nas redes sociais que Barber era conhecido como "Marion, o Bárbaro".

Barber jogou durante sete anos na NFL, os primeiros seis com os Cowboys. Reformou-se em março de 2012, após um último ano com os Chicago Bears.

Não foi indicada a causa da morte. No entanto, a polícia da cidade texana de Frisco - na área metropolitana de Dallas-Fort Worth - disse que respondeu na quarta-feira a uma preocupação com o bem-estar num apartamento que se acredita ser alugado por Barber.

"A polícia de Frisco, juntamente com o Gabinete de Exames Médicos do Condado de Collin, está a investigar uma morte não assistida no local", afirmou o departamento num comunicado.

Barber foi recrutado pelos Cowboys na quarta ronda, em 2005, pela Universidade de Minnesota.

Jill Martin e Amanda Musa, da CNN, contribuíram para esta reportagem.

Fonte: edition.cnn.com