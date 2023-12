Maria Sharapova, a derradeira competidora com um legado complicado

Mas, aos 32 anos, uma das atletas mais conhecidas do século teve de pôr fim a uma carreira brilhante. Já não era a melhor do mundo e, mais importante ainda, já não conseguia suportar as dores que a acompanhavam constantemente, sobretudo nos últimos dois anos.

As lesões, que foram muitas desde que se tornou conhecida do grande público ao vencer Wimbledon aos 17 anos, tinham cobrado o seu preço.

Sharapova percebeu que não podia continuar com a rotina diária no Open dos Estados Unidos do ano passado, quando, 30 minutos antes de um jogo, precisou de adormecer a dor no ombro, onde os tendões tinham ficado "desgastados como uma corda".

"Só o facto de ter entrado em campo naquele dia pareceu uma vitória final, quando deveria ter sido apenas o primeiro passo para a vitória", escreveu ao anunciar a sua reforma, talvez de forma apropriada, tendo em conta a frequência com que tem aparecido em revistas de moda, na Vogue e na Vanity Fair. "Partilho isto não para ter pena, mas para pintar a minha nova realidade: O meu corpo tornou-se uma distração".

A sua reforma não foi uma surpresa. A escrita estava na parede no Open da Austrália, em janeiro, quando sofreu a terceira derrota consecutiva na primeira ronda de um Grand Slam. Mas uma das maiores lutadoras do jogo não queria ser vista como tendo atirado a toalha ao chão. Estava, segundo ela, a despedir-se.

Sharapova deixa o ténis na 373ª posição do ranking mundial e a sua reputação fica manchada. A suspensão de 15 meses que cumpriu por ter testado positivo em 2016 para meldonium - um medicamento para doenças cardíacas que tinha sido legal até 1 de janeiro desse ano - dominou os últimos anos da sua carreira.

Inicialmente proibida por dois anos, Sharapova argumentou no recurso que tinha sido um erro administrativo e que o castigo era "injustamente severo", e o Tribunal Arbitral do Desporto (CAS) concluiu que seria errado chamar à jogadora uma "dopadora intencional " .

Mas desde que regressou ao desporto em 2017, Sharapova não conseguiu encontrar a velha magia. Apesar de o seu último título de singulares da carreira ter sido conquistado no Open de Tianjin, em outubro de 2017, nunca entrou no top 20 desde que regressou da suspensão.

Falava em aumentar os cinco títulos de Grand Slam que já tinha conquistado, mas as lesões - na coxa, no braço esquerdo e, significativamente, o problema no ombro que já durava há muito tempo - arruinaram quaisquer esperanças que tivesse de desafiar as melhores jogadoras.

Sharapova já tinha lutado contra lesões antes, nomeadamente uma lesão no ombro que pôs em risco a sua carreira, sofrida em 2008. Depois, durante a recuperação, disse ter sentido que o seu braço "ia cair", mas conseguiu completar um Grand Slam na carreira em 2012, tornando-se a décima mulher a fazê-lo, e garantiu a prata olímpica em Londres. As vitórias no Open de França, em 2012 e 2014, numa superfície que ela própria descreveu como parecida com uma "vaca no gelo", foram particularmente impressionantes.

Se as lesões não tivessem sido tão graves, talvez a russa tivesse conseguido ainda mais.

Haverá sempre "e se", tal como a suspensão por ter testado positivo para Meldonium no Open da Austrália acompanhará para sempre qualquer menção ao seu legado.

No entanto, Sharapova será também recordada pelos seus feitos no campo e pela história notável de como os seus pais, Yuri e Yelena, apostaram tudo no sucesso da sua única filha.

A carreira de Maria Sharapova no ténis em imagens

Com 700 dólares no bolso, o pai de Sharapova deixou o porto russo de Sochi com a filha rumo à Florida, depois de a antiga número 1 mundial Martina Navratilova ter recomendado que a jovem Sharapova treinasse no estrangeiro.

Separada da mãe durante quase dois anos devido a problemas com o visto e à necessidade de aprender uma nova língua, Sharapova continuou a progredir no campo, tendo entrado para a academia de ténis de Nick Bollettieri aos sete anos. Aos 11 anos, assinou contrato com a Nike e, em 10 anos, ganhou três Grand Slams.

Foi a resistência mental de Sharapova que chamou a atenção das pessoas.

"A mente dela era simplesmente inacreditável", disse Bollettieri sobre a sua antiga aluna. "Nunca lhe passou pela cabeça ser um fracasso."

A garra foi muitas vezes esquecida por causa do glamour, que também ajudou a transformar a criança desajeitada que nasceu na Sibéria numa estrela mundial.

Os seus feitos são significativos: 36 títulos, a primeira mulher russa a chegar ao topo do ranking da WTA, a terceira mulher mais jovem a ganhar o título de singulares de Wimbledon.

Termina a sua carreira com cerca de 39 milhões de dólares em prémios monetários e milhões ganhos com patrocínios e vários negócios. A Forbes nomeou-a a atleta feminina mais bem paga do mundo durante 11 anos consecutivos.

A única pessoa no circuito feminino que pode competir com a sua celebridade? A sua maior rival, Serena Williams. Mas no campo foi uma competição unilateral, com Williams, 23 vezes vencedora de Grand Slam, a dominar , vencendo 20 das 22 partidas.

Derrotar Williams na final de Wimbledon de 2004, uma vitória que a levou ao estrelato, provou ser o auge de Sharapova contra a americana.

Não houve qualquer homenagem de Williams nas redes sociais na quarta-feira. Na verdade, poucos dos seus pares comentaram a sua reforma. Uma explicação para isso talvez possa ser encontrada na sua autobiografia, onde Sharapova escreveu que "não tinha interesse em fazer amigos no meu campo de batalha".

Poucas lágrimas poderão ser derramadas no balneário, mas no seu ensaio de reforma, Sharapova admitiu que sentirá falta do desporto. "Ao dar a minha vida ao ténis, o ténis deu-me uma vida", afirmou.

Sendo uma figura controversa no desporto, Sharapova deixa para trás um legado complicado. Mas também será recordada como uma personagem inabalável, uma jogadora que nunca desistiu e que conseguiu muito numa época repleta de excelentes jogadoras.

