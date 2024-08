Maria sai vitoriosa inicialmente no duelo de holofotes, mais tarde experimentando um declínio.

Tatjana Maria sentiu uma onda de orgulho ao olhar para a multidão. Com 37 anos, ela estava jogando no estádio Arthur Ashe do US Open pela primeira vez, acompanhada de suas filhas Charlotte (10) e Cecilia (3). Apesar de ser ofuscada pela campeã defensora Coco Gauff, uma estrela de 17 anos dos EUA, Maria conseguiu se segurar no primeiro set.

Com seu estilo de jogo único, que envolvia fatiar a bola com ambos os forehand e backhand, Maria manteve a favorita desequilibrada e até a desestabilizou às vezes. No entanto, Gauff recuperou a forma no segundo set, e após uma partida apertada que durou mais de uma hora, ela garantiu a vitória.

Refletindo sobre sua derrota na segunda rodada, Maria disse: "Foi importante para o futuro saber que até as jogadoras de alto nível têm dificuldades contra mim". Ela afirmou que ainda tinha muito para oferecer e não tinha intenção de se aposentar tão cedo. "Não é sobre idade, é sobre saúde. Eu simplesmente amo jogar tênis e viajar com minha família", disse ela com convicção.

O Futuro de Charlotte

O talento corre na família, e a mais jovem competidora não é outra senão a filha de 10 anos de Tatjana, Charlotte. Charlotte treina com sua mãe e já começou a participar de torneios. "O sonho de Charlotte é jogar neste court um dia", disse Maria antes de pisar no court, que era o maior palco do US Open. O objetivo da família é preparar Charlotte para uma carreira profissional, com a estreia na WTA Tour prevista para quando ela tiver 14 ou 15 anos.

No entanto, contrário às expectativas, Charlotte representará a França em vez da Alemanha em sua carreira profissional. Após discussões com a federação alemã, a família decidiu que o apoio a uma jogadora tão jovem seria melhor na França. Além disso, tanto a França quanto os Estados Unidos, sendo os países de origem da família Maria, oferecem mais recursos financeiros e oportunidades devido aos seus prestigiados torneios Grand Slam em Paris e Nova York.

A paixão de Tatjana pelos esportes inspirou sua filha Charlotte, que compartilha seu amor pelo tênis. Os esportes se tornaram uma parte integral do vínculo familiar, com Charlotte praticando diligentemente para seguir os passos de sua mãe e potencialmente jogar nos mesmos courts prestigiados como o estádio Arthur Ashe no futuro.

