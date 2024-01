Marc Marquez vence Fabio Quartararo na Tailândia e conquista o título de MotoGP

O catalão precisava apenas de terminar com dois pontos de vantagem sobre o seu rival mais próximo, Andrea Dovizioso, da Ducati, e o italiano nunca esteve suficientemente perto para estragar a festa quase inevitável do piloto da Repsol Honda.

No entanto, o fim de semana de corrida esteve longe de ser simples para Marquez. Uma aterrorizante queda de lado durante a primeira sessão de treinos na sexta-feira fez com que o homem de Cervera deixasse o centro médico do circuito numa maca.

Depois de uma breve estadia no hospital para exames, recebeu alta, mas o atual campeão voltou a encontrar-se na gravilha, embora de forma menos espetacular, durante a qualificação, depois de ter forçado demasiado numa volta de controlo.

Também a corrida nem sempre lhe pareceu favorável. Fabio Quartararo, o jovem estreante da Petronas Yamaha, liderou da pole com Marquez logo atrás. Os dois se estenderam à frente do pelotão, com o piloto da Yamaha de fábrica Maverick Viñales seguindo-os à distância.

Durante algum tempo, parecia que Marquez poderia até se contentar com um segundo lugar que facilmente o levaria a conquistar o título - ele só precisava de terminar com dois pontos de vantagem sobre Dovizioso, que ficou num distante quarto lugar. Mas acomodar-se não é o estilo do piloto da Honda.

A duas voltas do final, começou a desafiar o impressionante Quartararo, que procurava a sua primeira vitória na categoria rainha, com Marquez a assumir a liderança na última volta, com poucas oportunidades de ultrapassagem.

O francês de 20 anos tentou uma investida na última curva, mas Marquez contra-atacou, cruzando a linha com centímetros de distância entre os dois para conquistar o título com uma vitória - colocando-o 110 pontos à frente de Dovizioso, com apenas 100 pontos para disputar.

Quando cruzou a linha de meta, Marquez deu um murro no ar, enquanto um Quartararo desolado caía sobre o seu depósito de combustível. O piloto da Yamaha por satélite esteve perto várias vezes esta época, mas a primeira vitória no MotoGP ainda lhe escapa.

As celebrações teatrais são uma marca registada do MotoGP, sendo pioneiras para Valentino Rossi e o seu clube de fãs. Uma mesa de bilhar aguardava Marquez ao lado do Circuito Internacional de Chang.

O novo campeão recebeu um taco das mãos de um mecânico de smoking e começou a colocar uma bola oito, simbolizando o seu oitavo título, na caçapa do canto.

Brilho dourado foi disparado para o ar acima dele enquanto ele montava a mesa com uma "bola oito" gigante e acenava para uma multidão de Buriram que rugia.

"Foi uma bela maneira de ganhar o campeonato", disse Marquez aos jornalistas após a corrida. "Mesmo que eu não estivesse a pensar nisso na última volta! Chegar ao parc fermé com toda a equipa Repsol Honda foi fantástico; é um sonho fazê-lo com todo o clube de fãs e a bela celebração."

"Todos os anos são especiais", acrescentou. "Não é fácil manter tudo perfeito todos os anos para lutar pelo título e tive um inverno muito difícil com a lesão, mas eu, a equipa e a HRC gerimos bem a situação. Agora vamos desfrutar um pouco desta sensação."

É fácil esquecer que Marquez tem apenas 26 anos de idade. Este foi o 130º pódio da sua carreira, o 91º na classe rainha de MotoGP e a 53ª vitória em Grandes Prémios. Está agora em terceiro lugar, atrás do lendário Giacomo Agostini (oito) e de Valentino Rossi (sete), na tabela de vitórias de todos os tempos no campeonato da categoria rainha. Poucos apostariam contra o facto de ele ultrapassar ambos.

Apesar da aparente facilidade com que o catalão conquistou o seu último título - a quatro corridas do fim, a primeira vez desde a vitória de Valentino Rossi em 2005 - esta época tem sido marcada por corridas renhidas e emocionantes. O problema para o pelotão de perseguição não é tanto o facto de Márquez quase sempre vencer ou terminar no pódio, mas sim o facto de nenhum adversário ter sido suficientemente consistente para ameaçar o seu título.

Quartararo, 182 pontos atrás, em sétimo lugar, e dois pontos atrás do sexto colocado Valentino Rossi, é talvez o homem mais bem posicionado para ameaçar o domínio enfático de Marquez. A Yamaha vai dar ao francês um pacote quase de fábrica em 2020. Eles vão precisar, a fim de desafiar o gênio indiscutível do homem no topo da árvore de MotoGP.

