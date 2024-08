- Manter a Lealdade a "Todos Cinquenta Cinquenta": Desordem de Férias devido ao Transtorno do Patchwork

Moritz Schmidt e Laura Peters já têm alguma experiência como duo em "Caveman" na tela grande. Seu projeto subsequente, "All Things Fifty Fifty", chega, no qual eles interpretam um casal de advogados divorciados tentando consertar a criação estragada de seu filho em um resort luxuoso na costa da Apúlia.

O diretor de fotografia Ahmad Ahmadi, aclamado por seu filme "Goldfish" e vencedor do Prêmio do Cinema Bávaro neste ano, comanda este filme de quase duas horas. Ele mergulha na questão de como alcançar um equilíbrio entre convivência e guarda em uma família misturada. Será que é possível?

Técnicas de Paisagem Discordantes

Neste caso, o casal da alta sociedade de Munique, Andi (Schmidt) e Marion (Peters), parece oferecer uma solução - pelo menos inicialmente. Pós-divórcio, eles compartilham a guarda de seu filho de 11 anos, Milan (Valentin Thomsen), igualmente, como sugerido pelo título do filme, e estão contentes com suas vidas meticulosamente planejadas.

No entanto, um incidente na escola revela que Milan aproveita os contrastes nas abordagens de paisagem de seus pais para manipulá-los. Enquanto Marion segue diligentemente os manuais de paisagem, Andi toma decisões com base em sentimentos e impõe limites mínimos a Milan, permitindo-lhe expresso em seu lugar, mas não no de Marion.

Suas férias de verão compartilhadas, com Marion acompanhada por seu namorado idiota Robin (David Kross), foram planejadas para consertar as coisas. No entanto, a discussão sobre o método de paisagem ótimo persiste no resort de luxo.

"All Things Fifty Fifty" destaca o papel significativo da paisagem na vida de uma criança e a importância de estar na mesma página, mesmo após uma separação. Milan muitas vezes passa despercebido e não notado - Andi e Marion não sabem de sua incapacidade de nadar. O diretor Ahmadi também faz perguntas sobre se há uma abordagem correta de paisagem e quão rígidas devem ser as fronteiras.

(Excessivamente) Enredos Complexos

Apesar de numerosos momentos engraçados e vistas italianas deslumbrantes, o filme parece sobrecarregado com enredos. Além da narrativa da vida familiar, Andi e Marion reacendem seu relacionamento. Milan descobre seu primeiro amor em um acampamento próximo e começa a afirmar sua independência de seus pais.

Esses subenredos fazem com que a comédia tropece na segunda metade. No entanto, as trocas engraçadas entre ex-amantes oferecem entretenimento. Inicialmente, as brigas da família, armadas com um tablet, telefone e smartwatch no jantar, parecem um problema de elite. No entanto, eles tocam em preocupações fundamentais de coexistência. Um contraste é estabelecido pela família de terra do pai Karl (Frank-Michael Friedrick) no acampamento.

