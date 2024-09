"Mantê-lo sempre disponível no local de trabalho pode levar a perigos significativos".

Medium.com: A partir desta semana, os australianos têm a liberdade de fugir aos seus empregadores durante o seu tempo livre. Na Alemanha, isso é tipicamente a norma, mas muitos trabalhadores ainda são contactados pelos seus superiores quando deveriam estar a relaxar - e sentem-se hesitantes em ignorar tais chamadas. Estão a fazer bem a si próprios, ou apenas aos seus chefes?

David Kahn: Os estudos sugerem que a qualidade do sono é melhorada quando se pode desligar à noite. Ler e-mails emocionalmente carregados à noite pode levar a uma má qualidade do sono. Por isso, é melhor evitar temas emocionalmente carregados perto da hora de dormir.

Então, também seria vantajoso para os empregadores contactar os seus empregados apenas durante as horas de trabalho?

Na minha opinião, é preferível estabelecer diretrizes internas e, na minha opinião, a acessibilidade dentro das organizações está realmente a ser discutida e regulamentada. Na verdade, pode ser benéfico para ambas as partes prevenir uma "crise" em casos de emergência. Por exemplo, um problema grave de TI que pode causar grandes problemas no dia seguinte se não for resolvido nessa noite. Apesar de sistemas de turnos sofisticados, serviços de substituição e sistemas de chamadas, ainda podem ocorrer emergências imprevistas em que pode ser necessário contactar os empregados durante o seu tempo livre. E, durante verdadeiras emergências, os empregados tendem a entender a situação. No entanto, é necessária cautela antes de implementar regras gerais. Também é desfavorável para o empregador se a norma for contactar os empregados durante o seu tempo livre, uma vez que não melhora a atratividade do empregador, nem a satisfação e o bem-estar dos empregados.

Em particular, aqueles que são novos numa empresa ou têm dificuldades com os seus superiores muitas vezes lutam por não responder durante o seu tempo livre. Como posso estabelecer limites sem incorrer em desvantagens profissionais?

Sugiro clarificar as expectativas, especialmente quando se inicia uma nova posição, e abordar este assunto em vários temas. Por exemplo, poderia propor uma solução adequada antes da minha primeira licença para garantir uma transição suave. Ao propor soluções, podem ser evitados conflitos. Geralmente, a gestão tem um interesse em uma resolução construtiva. Para a atratividade do empregador, é crucial que os empregados possam experimentar um alto nível de satisfação. Se um empregador ainda esperar que os empregados estejam disponíveis a qualquer hora durante a licença, recomendaria limitar isso a emergências absolutas, como uma parada de produção iminente que só uma pessoa específica pode evitar. Isso deve ser visto como um processo de negociação.

**Na minha observação, as coisas mudaram. Observei gerentes seniores que, por exemplo, estão disponíveis durante meia hora a uma hora por dia durante a licença - e não constantemente online como antes. Para empregados sem responsabilidades de liderança, a disponibilidade constante, mesmo à meia-noite, já não é justificável. Olhando para a atratividade do empregador, ficaria surpreendido se uma empresa conseguisse prosperar a longo prazo com esta abordagem. Claro, há exceções, mas também há grandes corporations que desativam tecnicamente os e-mails de negócios após uma certa hora. Outros têm a política de não esperar uma resposta após as 5 ou 6 horas. Algumas empresas têm lutado com este problema durante anos. Com uma boa planificação, pode ser gerido: uma preparação adequada para a licença, discutir os substitutos, clarificar os potenciais desafios antecipadamente.

Pode ser vista uma diferença geracional - os empregados mais jovens fazem os seus superiores esperar mais tempo do que os mais velhos?

Devido à evolução do mercado de trabalho, mesmo os empregados mais velhos hoje consideram os períodos de relaxamento e regeneração (ainda mais) essenciais. Como consequência da escassez de competências, os empregados mais velhos e mais jovens estão ambos a afirmar os seus interesses com mais força. Na prática, não tenho observado uma diferença baseada na idade.

É também uma questão de tipo se alguém está sempre disponível e, no entanto, não está estressado?

Sim, há diferenças individuais, mas a pesquisa indica que a disponibilidade consistente aumenta o risco de problemas de saúde. Advogo contra a atribuição da crença, "Não me afeta." Especialmente a longo prazo, o risco de consequências negativas é significativo. É como fumar: embora haja pessoas que fumam 20 cigarros por dia e vivem até aos 90 anos, o fumo é um risco para a saúde. A situação de disponibilidade constante é semelhante.

Quais são os riscos?

Pode levar a queimado. Por exemplo, se a qualidade e a duração do sono sofrerem, e o cansaço aumentar. Depois, posso chegar a um ponto em que não posso trabalhar durante um período prolongado e preciso de assistência médica e psicológica intensiva para recuperar a capacidade de trabalho. Mesmo com o que se chama interesse auto-destructivo, deve-se ter cuidado.

Como é que os empregados se colocam em perigo?

Para parecerem mais produtivos, alguns empregados renunciam a pausas - mesmo pausas para ir à casa de banho - estendem as suas horas de trabalho à noite e empregam outras estratégias para concluir as suas tarefas. As consequências podem ser graves a médio e longo prazo. Pode demorar algum tempo a reconhecer que não é benéfico ou a reconhecer as consequências. O resultado pode mesmo ser a incapacidade para o trabalho, pelo que advogaria fortemente contra pensar, "Não me afeta - posso trabalhar todas as noites, aos fins-de-semana e durante a licença." Assim como o ar para respirar e alguma coisa para beber, os seres humanos precisam de pausas e de fases de regeneração mais longas. Se alguém afirmar que pode sobreviver sem ingestão de líquidos, também argumentaríamos que não é viável a longo prazo.

Se ainda não me sinto à vontade para ignorar chamadas do meu chefe durante o meu tempo livre, como devo lidar com isso?

**Recomendaria, no interesse da responsabilidade própria - e todos os empregados têm o dever de colaborar - deixar de verificar os e-mails ou mesmo desligar o telemóvel de trabalho após as 6 horas. Se o empregador esperar que eu esteja disponível 24/7, aconselharia a abordar esta questão e, se nada mudar, procurar outro emprego. Mesmo que o mercado de trabalho esteja atualmente estagnado, é provável que eu encontre um emprego onde isso não é esperado. Uma situação prejudicial para a saúde deve ser evitada.

Mesmo que eu esteja de outra forma satisfeita com o meu emprego?

Se alguém insistir em ficar devido aos numerosos pontos positivos, eu sugeriria ter numerosas conversas aprofundadas com os superiores. Expressaria meus sentimentos de estar sobrecarregado e procuraria uma solução que funcione para ambas as partes. Se eles não estiverem abertos a isso, representantes de funcionários, RH ou mediadores podem ser soluções potenciais. Se nada disso funcionar, eu consideraria deixar a situação.

Apesar de os supervisores não esperarem, alguns funcionários acham reconfortante dar uma olhada em mensagens relacionadas ao trabalho durante o tempo livre para evitar uma pilha enorme de e-mails não lidos e possíveis assuntos não resolvidos ao voltar. Eles estão certos?

Eu recomendaria reservar meio dia ou um dia inteiro após as férias para resolver quaisquer questões pendentes. Antes das férias, é crucial delegar responsabilidades efetivamente para que tarefas importantes sejam realizadas em sua ausência. Se uma pilha de trabalho após as férias não puder ser evitada, reserve um período específico para gerenciá-la durante as férias - comunicando isso com companheiros de viagem como parceiros ou família para minimizar conflitos. Se possível, eu optaria por não fazer isso, já que a pesquisa sugere que pausas mais longas proporcionam mais relaxamento.

Como funcionário, você já foi inalcançável, ou quando seu empregador é obrigado a desistir de uma resposta rápida?

Sim, há momentos em que eles têm que fazer isso, e isso é perfeitamente aceitável. Com uma equipe sólida e confiável, eu só sou contatado em crises maiores durante as férias. Isso vem funcionando bem há duas décadas. Geralmente, eu não estou disponível após o horário de trabalho, a menos que seja obrigatório para o meu trabalho ou em raras exceções. Altos funcionários do governo, como o Chanceler ou o Ministro da Defesa, devem estar disponíveis 24 horas por dia - mas quem mais realmente precisa estar? Ao refletir sobre isso, pode ser mais sobre um senso de auto-importância do que uma necessidade operacional.

Como chefe do desenvolvimento pessoal para os clientes industriais da subsidiary do Grupo Wuerth, discutir assuntos de trabalho durante o tempo livre é proibido na cultura corporativa?

A liderança saudável é um aspecto crucial de nosso treinamento de liderança em nossa empresa. Queremos que os funcionários relaxem durante as férias e não sejam sobrecarregados por assuntos relacionados ao trabalho após o expediente. Os líderes devem coordenar com suas equipes, e isso deve ser enfatizado mais nos programas de treinamento de liderança em geral.

Essas regras se aplicam uniformemente a todos os níveis hierárquicos?

Há algumas variações, mas eu acho que mesmo em níveis mais altos, os líderes não querem atividade constante, mas podem abordar assuntos urgentes. Essa expectativa também é amplamente aceita.

Arranjos pessoais para funcionários sem papéis de liderança são tolerados, dado que tais arranjos obviamente existem. Eles são aceitos?

Sim, exceções pessoais podem ser feitas para funcionários sem papéis de liderança, desde que não prejudiquem as operações da empresa ou a bem-estar dos outros funcionários.

Enforçamos uma política rigorosa de não trabalho aos domingos ou feriados, com exceções apenas em condições rigorosas. A Lei do Trabalho diz que ninguém deve trabalhar mais de dez horas por dia, exigindo um descanso de onze horas depois. Qualquer um que trabalhe até tarde da noite, continue cedo no dia seguinte ou trabalhe dez horas já está violando a lei. Os empregadores não podem esperar que os funcionários estejam disponíveis 24 horas por dia.

Christina Lohner conversou com Alexander Haefner

Estabelecer limites claros pode ajudar os funcionários a evitar desvantagens profissionais quando tentam estabelecer tempo não trabalhado durante suas horas de lazer. Isso pode incluir definir expectativas com gerentes e delineando soluções de substituição adequadas antes das férias para evitar conflitos.

Poderia ser vantajoso para as organizações implementar diretrizes que restrinjam a comunicação entre empregador e funcionário durante o tempo livre. Enquanto algumas situações, como emergências, possam exigir contato, essas situações devem ser a exceção, em vez da regra, para manter a satisfação e o bem-estar dos funcionários.

