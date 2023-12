Manchester United empata a zero com o Liverpool e Fernandes, de penálti, afasta o Villa

O 15º golo de Fernandes da época resolveu um encontro de alta qualidade no dia de Ano Novo, depois de Bertrand Traore ter anulado o golo inaugural de Anthony Martial na primeira parte para a equipa da casa.

O Liverpool continua a liderar o United na diferença de golos, mas depois de um início de época atribulado, a equipa de Ole Gunnar Solskjær tem vindo a fazer uma campanha impressionante no campeonato.

O terceiro triunfo consecutivo em casa e as sete vitórias nos últimos nove jogos levaram o United a subir na tabela classificativa e a ocupar a posição mais alta na viragem do ano desde a última época do reinado de Alex Ferguson como treinador, em 2012-13, quando o título inglês foi conquistado pela última vez pelos Red Devils.

Solskjær ficou muito satisfeito com a vitória, mas tem vindo a minimizar as hipóteses de título da sua equipa.

"Ainda estamos no início da época e não nos devemos deixar levar pelos três pontos", disse à Sky Sports.

"Melhorámos e estamos a melhorar na liga e a época vai ser apertada, por isso temos de continuar a trabalhar e a melhorar como equipa."

Com Jack Grealish a puxar os cordelinhos, o Villa, que esteve tão perto de ser despromovido na época passada, é uma equipa transformada nesta campanha. Foi preciso um bloqueio brilhante de Eric Bailly para negar o substituto Keinan Davis no final para preservar a liderança do United.

O Villa continua em sexto lugar, a sete pontos do líder, mas com um jogo a menos.

O treinador do Villa, Dean Smith, ficou insatisfeito com o desempenho da sua equipa na primeira parte, que viu o United acelerar o ritmo, com Martial, Fernandes e Paul Pogba a fazerem boas tentativas, antes de Martial colocar a equipa da casa em vantagem pouco antes do intervalo.

Pogba e Marcus Rashford combinaram no meio-campo para afastar Aaron Wan-Bissaka, cujo cruzamento foi cabeceado pelo francês, que marcou o seu primeiro golo de baliza aberta esta época.

O golo de John McGinn foi o mais perto que o Villa esteve de marcar na primeira parte, mas o visitante foi o primeiro a atacar na segunda, com um livre rápido que encontrou Grealish a cruzar para Bertrand Traore controlar e rematar para o fundo das redes.

O empate durou apenas três minutos, quando Pogba entrou na área e Douglas Luiz o derrubou com um leve toque por trás.

O árbitro Michael Oliver apontou para a marca de grande penalidade, mas foi necessário um novo controlo do árbitro assistente de vídeo para que o penalty fosse confirmado.

Smith disse depois do jogo que acreditava que tinha sido a decisão errada, mas Fernandes não cometeu qualquer erro na marcação da grande penalidade que bateu o guarda-redes Emiliano Martinez, o seu 11º golo no campeonato esta época.

No início do jogo, Pogba não conseguiu converter um remate à queima-roupa, Fernandes rematou à trave e Rashford rematou por cima na sequência de um canto.

O Villa também ameaçou e Tyrone Mings cabeceou para fora na sequência de um livre de Grealish, enquanto Anwar El Ghazi foi travado por um remate de Wan-Bissaka.

O herói de Bailly viu-se rodeado de companheiros de equipa no final da partida, antes do apito final, com o United a segurar três preciosos pontos.

West Ham em alta

Mais cedo, o West Ham pôs fim à boa fase do Everton com uma vitória por 1 a 0 no Goodison Park, graças a um gol de Tomas Soucek no final da partida.

Soucek aproveitou um desvio de Aaron Cresswell para marcar o seu quinto golo da época aos 86 minutos, rematando contra Jordan Pickford.

As oportunidades de golo em Goodison foram poucas e distantes, com apenas um remate à baliza na primeira parte, enquanto a segunda parte ofereceu pouco mais em termos de entretenimento.

A melhor oportunidade coube a Pablo Fornals, do West Ham, mas ele cabeceou fraco para fora de uma boa posição.

O colombiano James Rodríguez entrou no segundo tempo depois de uma lesão, mas não foi capaz de provocar uma reviravolta no time da casa antes que os Hammers conseguissem o gol no final.

O treinador do West Ham, David Moyes, conquistou a sua primeira vitória contra a equipa que dirigia anteriormente, enquanto o Everton de Carlo Ancelotti continua em quarto lugar, a quatro pontos do topo.

"Um trabalho muito bom e profissional", disse Moyes, elogiando a sua equipa por ter terminado tão bem uma série de três jogos em seis jogos.

Incerteza sobre a Covid

Entretanto, a atual crise da Covid-19 poderá ter impacto nos jogos de domingo, com o treinador do Manchester City, Pep Guardiola, a revelar que não contará com cinco jogadores para o confronto decisivo com o Chelsea.

No dia de Natal, o City informou que havia quatro casos positivos no clube, incluindo Kyle Walker e Gabriel Jesus, o que levou a que o jogo de segunda-feira com o Everton fosse adiado a curto prazo.

Outros testes revelaram mais casos positivos, incluindo mais três membros do plantel cuja identidade não foi revelada.

O jogo do Fulham com o Burnley, que também se encontra em dificuldades, também está em dúvida, uma vez que se aguardam os resultados de mais testes efectuados ao seu plantel.

O seu derby londrino de quarta-feira contra o Tottenham Hotspur foi cancelado em cima da hora, uma decisão classificada como "pouco profissional" pelo treinador do Spurs, José Mourinho, enquanto preparava a sua equipa para um jogo em casa contra o Leeds United no sábado.

A Premier League tem enfrentado apelos para uma "pausa no circuito" com o aumento dos testes positivos , mas até agora tem insistido que a época deve prosseguir como planeado.

