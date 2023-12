Manchester City dá um grande passo para defender o título da Liga Inglesa depois de vencer o Chelsea

Foi o talismã Kevin De Bruyne que fez a diferença com um belo remate de fora da área aos 70 minutos.

O City soma agora 12 vitórias consecutivas no campeonato e parece forte para defender o título da Premier League.

O Chelsea continua em segundo lugar, com o Liverpool a um ponto de distância, com dois jogos a menos - a equipa de Jurgen Klopp parece agora a única equipa que pode desafiar a defesa do título de Pep Guardiola.

"Não vamos desistir, mas se o Manchester City continuar a ganhar todos os jogos, ninguém os pode parar", disse o treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, após o jogo.

'O momento pode mudar'

O City esteve impressionante durante todo o jogo, com as suas estrelas, como De Bruyne e Raheem Sterling, a aparecerem para o grande jogo contra os seus rivais pelo título.

O Chelsea pode ter parecido passivo durante grande parte do jogo - não conseguiu registar um remate à baliza na primeira parte - mas a equipa de Tuchel teve oportunidades para conquistar os três pontos.

A melhor delas coube a Romelu Lukaku, que viu o seu remate em arco ser brilhantemente defendido pelo guarda-redes Ederson, com o resultado ainda empatado.

Jack Grealish tinha desperdiçado a melhor oportunidade do City na primeira parte, mas De Bruyne salvou-lhe a pele com um excelente remate de longe a 20 minutos do fim.

"É bom marcar, foi importante porque foi o único golo. Sabíamos que, se ganhássemos, aumentaríamos a diferença", disse De Bruyne após o jogo.

"Afastei-me de N'Golo Kante na altura certa, estava a olhar para o espaço e eles estavam a cair, encontrei o ângulo e funcionou na perfeição.

"Já estivemos nesta situação antes, as coisas podem mudar e a dinâmica pode mudar. A equipa estava concentrada no que podia fazer hoje."

O Liverpool tem a oportunidade de fazer mossa na liderança do City no topo da tabela quando defrontar o Brentford no domingo.

A equipa de Klopp precisará de um final de época quase perfeito se tiver alguma hipótese de apanhar o Manchester City.

"Se o Liverpool ganhar os jogos que tem em mãos, são oito pontos, por isso o meu trabalho é tirar da cabeça dos jogadores o que as pessoas vão dizer", disse Guardiola quando questionado sobre a corrida ao título.

"Estamos mais do que satisfeitos, mas ainda há muito trabalho a fazer."

Fonte: edition.cnn.com