Manchester City confirma "acordo de princípio" com Erling Haaland, do Borussia Dortmund

Há meses que se especulava sobre o futuro do jogador de 21 anos, com os rumores de uma potencial transferência para o City a aumentarem nas últimas semanas.

Na terça-feira, um comunicado do City dizia "O Manchester City pode confirmar que chegou a um acordo de princípio com o Borussia Dortmund para a transferência do avançado Erling Haaland para o clube a 1 de julho de 2022.

"A transferência continua sujeita ao facto de o clube finalizar os termos com o jogador".

O City pagará os 60 milhões de euros (cerca de 63 milhões de dólares) da cláusula de libertação do norueguês, pondo fim à procura de um avançado por parte do campeão da EPL, após a saída do goleador recorde Sergio Agüero no verão passado.

A notícia da transferência iminente de Haaland para o Etihad é ameaçadora para os rivais do City, uma vez que a falta de uma ponta de lança na frente tem sido uma fraqueza relativa para a equipa de Pep Guardiola esta época - apesar de o clube ainda liderar o campeonato.

O internacional norueguês Haaland marcou 85 golos em 88 jogos pelo Dortmund desde que chegou do Red Bull Salzburg em janeiro de 2020.

Começou a sua carreira na Bundesliga de forma prolífica - marcou três golos na sua estreia - e as especulações sobre a sua próxima transferência têm-no seguido ao longo dos seus dois anos e meio na Alemanha.

O atacante seguirá os passos do pai, o ex-meio-campista Alf-Inge Haaland, que jogou pelo City entre 2000 e 2003.

Nascido na cidade inglesa de Leeds em 2000, Haaland cresceu em Bryne, na Noruega, e passou pelos escalões de juniores do clube de futebol da cidade.

Em 2017, mudou-se para o Molde e, dois anos mais tarde, foi para o Salzburgo, onde se destacou a nível mundial com 29 golos em 27 jogos, incluindo oito na fase de grupos da Liga dos Campeões.

Fonte: edition.cnn.com