"Mamífero marinho da inteligência" russa Hvaldimir foi submetido a "intervenção letal"

Há alguns anos, uma baleia-branca conhecida como Hvaldimir foi descoberta com um arreio de câmera, o que levou à especulação de que tinha sido treinada pela Marinha Russa para fins de espionagem. Após levar uma vida pacífica na costa norueguesa, Hvaldimir foi encontrada morta. A causa da sua morte agora foi identificada.

Recentemente, organizações de bem-estar animal Noah e One Whale revelaram que Hvaldimir tinha sofrido múltiplas feridas de bala, o que levantou preocupações sobre a possibilidade de jogo sujo. Regina Crosby Haug, directora da One Whale, descreveu as feridas como "perturbadoras e indicativas de um acto criminoso", enquanto Siri Martinsen, directora da Noah, ecoou esses sentimentos.

Imagens divulgadas pelas organizações revelaram um Hvaldimir ensanguentado com feridas de bala visíveis, sugerindo a presença de balas. Os grupos de bem-estar animal reportaram o incidente à polícia e pediram uma investigação aprofundada.

O corpo da baleia foi encontrado em uma baía norueguesa num sábado e transportado para a sucursal local do instituto veterinário nacional para exame post-mortem. Os resultados deste exame são esperados dentro de três semanas, com o instituto comprometido em informar as autoridades se forem descobertas quaisquer descobertas suspeitas.

Ligações à Marinha Russa?

A baleia foi inicialmente avistada na Noruega em 2019, usando um arreio fixado com uma câmara, inscrito com "Equipamento de São Petersburgo". Devido a isso, os noruegueses baptizaram a baleia "Hvaldimir", com "Hval" a significar "baleia" em norueguês e "dimir" a referir-se às suas possíveis ligações russas.

Na altura, a direcção norueguesa da pesca propôs a teoria de que Hvaldimir tinha sido treinada pela Marinha Russa e tinha escapado da captividade. Os cientistas conseguiram remover o arreio da baleia, mas o objectivo e a origem exactos do equipamento permanecem enigmáticos. O governo russo ainda não comentou essas teorias.

Tanto a União Soviética como os Estados Unidos utilizaram golfinhos durante a Guerra Fria. Estas mamíferos marinhas foram treinados para detectar submarinos e minas navais subaquáticas, bem como para identificar indivíduos ou objectos suspeitos perto de portos e navios.

Despite the initial speculations of training by the Russian navy, the recent findings of multiple gunshot wounds on Hvaldimir suggest a different narrative. This incident has sparked concerns among animal welfare organizations and police investigations.

The whistleblowing from organizations Noah and One Whale, along with the visible gunshot wounds on Hvaldimir, question the former notion of the whale being a trained spy for the Russian navy.

Leia também: