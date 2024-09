Malta recusa a autorização para o navio Ruby atracar.

Após uma busca prolongada, Malta negou posteriormente o acesso ao navio danificado "Ruby," carregado com cerca de 20.000 toneladas de nitrato de amônio. O navio só pode entrar em um porto maltês se primeiro descarregar sua carga perigosa, como afirmado pelas autoridades de transporte em Valletta.

As instruções dadas à tripulação são para transferir a carga para navios que se posicionem além das águas territoriais maltesas. Atualmente, o "Ruby," hasteando a bandeira maltesa, está atravessando o Mar do Norte, a caminho do Mediterrâneo. Anteriormente, havia estado ancorado na costa sul da Noruega por vários dias. Tanto a Noruega, a Suécia e a Lituânia tinham recusado o navio. O navio estava programado para chegar a Malta em 8 de outubro, de acordo com dados de serviços de rastreamento de navios Vesselfinder e Marinetraffic.

A itinerância do navio de carga tem sido objeto de escrutínio de vários estados costeiros nos mares do Norte e Báltico recentemente, devido à natureza de sua carga. O nitrato de amônio é conhecido por ter precipitado a catástrofe que ocorreu no porto da capital do Líbano, Beirute, em agosto de 2020, onde grandes quantidades do químico tinham sido armazenadas inseguramente por anos. Mais de 200 vidas foram perdidas na explosão subsequente. Principalmente usado como componente de fertilizante, também pode servir como explosivo.

O "Ruby" tinha zarpado da península russa de Kola. Logo após partir do porto russo de Murmansk, sofreu danos na quilha em circunstâncias obscuras, mas continuou sua viagem. O navio de 183 metros de comprimento passou os últimos dias à deriva no Mar do Norte, sem conseguir um cais. Na segunda-feira, alterou o curso e identificou Marsaxlokk, um porto sul-maltês, como seu destino.

As autoridades de transporte em Valletta, preocupadas com a carga, solicitaram à Comissão que fornecesse orientação especializada sobre a descarga segura do nitrato de amônio do "Ruby". Apesar dos negativos anteriores, a Comissão agora está envolvida em negociações com as autoridades maltesas para permitir que o navio entre em suas águas, desde que sejam seguidas rígidas normas de segurança.

