Mais uma vez, os preços dos ovos estão a subir.

Preço dos ovos aumenta impressionantemente em 28,1% em agosto, estabelecendo novo recorde

O preço dos ovos subiu impressionantemente em 28,1% em agosto em comparação com o mesmo período do ano anterior, segundo a Bureau of Labor Statistics. Enquanto isso, os preços alimentares como um todo permaneceram relativamente estáveis (com um aumento de 0,9% em agosto em comparação com o ano anterior) e a inflação diminuiu na economia americana como um todo.

A principal razão por trás desse aumento no preço dos ovos é a epidemia de gripe aviária.

Milhões de aves estão adoecendo, resultando em menos ovos e preços mais altos nos supermercados devido à necessidade de eliminar bandos infectados.

"Sem dúvida, a gripe aviária é a razão para o aumento de preço", afirmou Phil Lempert, analista da indústria de supermercados e editor do SuperMarketGuru.com.

Produção de ovos diminui

Desde janeiro de 2022, a Centers for Disease Control and Prevention (CDC) confirmou que quase 101 milhões de aves foram afetadas pela gripe aviária altamente patogênica (HPAI) em 48 estados americanos.

"Imagine as condições de vida: empilhados em pequenos espaços com muitos galinhas", explicou Lempert. "Quando uma galinha contrai a gripe aviária, eles não têm escolha a não ser eliminar a bandada inteira. Esse é o problema."

Como resultado, a produção total de ovos em julho diminuiu em 2,6% em comparação com o mesmo mês do ano anterior, de acordo com novos dados fornecidos pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos.

Além disso, o USDA relatou uma segunda queda consecutiva no número de aves que põem ovos.

"O impacto da epidemia de HPAI nos preços será monitorado de perto", comentou o USDA em agosto, destacando que a gripe aviária teve um papel significativo no aumento dos preços dos ovos durante o verão ao reduzir a frota de postura de ovos nos EUA.

Felizmente, os preços dos ovos não atingiram os picos que alcançaram no final de 2022 e início de 2023. Na época, o preço médio de uma dúzia de ovos grandes de primeira qualidade atingiu um recorde de $4,82, de acordo com dados do BLS.

Brian Moscogiuri, vice-presidente da principal empresa fornecedora de ovos, Eggs Unlimited, revelou à CNN que as pressões inflacionárias gerais e os preços dos alimentos têm "diminuído" desde então.

"No entanto, precisamos de um período livre de grandes interrupções de suprimento para que a produção se recupere", afirmou Moscogiuri.

Onde os preços dos ovos estão aumentando mais

Apesar do preço médio de $3,20 por dúzia de ovos em agosto, ainda representa um aumento significativo em comparação com os tempos pré-pandêmicos ($3 por dúzia antes do Covid-19, de acordo com dados do BLS que remontam a 1980).

Agora, os consumidores americanos estão pagando quase o dobro do preço dos ovos antes da pandemia. Desde outubro de 2019, o preço médio dos ovos aumentou em 83%, de acordo com a plataforma de inteligência de mercado Datasembly.

Os consumidores em alguns estados foram atingidos ainda mais pelos aumentos de preço, com Minnesota liderando o caminho (+137%), seguido de perto por Missouri (+123%), Iowa (+116%), Oklahoma (+109%) e Alabama (+109%), de acordo com as estatísticas da Datasembly.

Ao examinar os dados do último ano, a Datasembly descobriu que os preços dos ovos tiveram o maior aumento em Hawaii (+49%), Minnesota (+44%) e Alabama (+38%).

O aumento rápido dos preços fez alguns compradores hesitarem.

Moscogiuri reconheceu que a demanda forte diminuiu nas últimas semanas à medida que os varejistas repassam os preços altos do atacado aos consumidores.

No entanto, a boa notícia é que os preços do atacado começaram a cair fortemente, o que deve beneficiar os consumidores. LL: Dividiu o texto em um novo parágrafo para clareza.

"Se pudermos passar por um período de 6-8 meses sem AI (gripe aviária), os mercados deveriam retornar a níveis mais normais, de longo prazo médio", afirmou Moscogiuri.

Infelizmente, Kevin Bergquist, gerente de setor do Wells Fargo Agri-Food Institute, alertou em um relatório recente que os preços continuarão a aumentar durante o outono e a temporada de festas se a epidemia de gripe aviária persistir.

'Não há amortecedor'

Uma parte significativa do problema pode estar na consolidação. Assim como outras indústrias, a indústria de ovos viu vários fusões ao longo dos anos, resultando em uma maior dependência de um pequeno número de grandes produtores.

Em 2020, as cinco maiores empresas de ovos controlavam entre 36% e 40% de todas as galinhas poedeiras nos Estados Unidos, de acordo com um relatório recente do Farm Action, uma organização dedicada a combater o controle corporativo no sistema alimentar.

A Cal-Maine Foods, maior produtora de ovos dos EUA, agora comanda cerca de 20% das vendas nacionais de ovos após várias aquisições. Quando os preços dos ovos atingiram recordes históricos no início de 2023, os lucros da Cal-Maine aumentaram em impressionantes 718%. A Cal-Maine recusou-se a comentar quando abordada pela CNN.

De acordo com o relatório do Farm Action, "Farm Action", os altos preços dos ovos em 2022 e 2023 foram um resultado direto da exploração de preços por produtores dominantes de ovos, que exploraram a cobertura da inflação e da gripe aviária para garantir margens de lucro de até 40% em uma dúzia de ovos soltos."

Basel Musharbash, advogado-geral do Anti Monopoly Counsel, uma empresa de direito e política antitruste com sede no Texas, concordou com essa avaliação.

"Não há amortecedor. Sempre que ocorre um choque, há uma falta de suprimento. Isso ajuda a manter os preços altos o tempo todo", disse Musharbash, autor principal do relatório do Farm Action.

Emily Metz, presidente e CEO da American Egg Board, a organização de marketing nacional que representa os produtores de ovos dos EUA, rejeitou essa alegação, enfatizando que há mais de 3.250 fazendas comerciais de ovos nos Estados Unidos e várias marcas de ovos para escolher.

"O preço das ovos é influenciado por vários elementos, muitos dos quais estão fora do alcance de um produtor de ovos," Metz explicou ao CNN por e-mail, mencionando gripe aviária, demanda significativa, aumento dos custos de ração, mão de obra, combustível e embalagem como fatores-chave.

"Os produtores de ovos americanos estão fazendo o máximo esforço para manter custos acessíveis enquanto mantêm um suprimento consistente de ovos seguros, deliciosos e de alta qualidade que o público adora e depende," Metz acrescentou.

Compradores economicamente desafiados sofrem mais

Os aumentos no preço das ovos afetam mais severamente os orçamentos das famílias de menor poder aquisitivo.

Pessoas em programas de auxílio alimentar como o SNAP recorrem às ovos como principal fonte de proteína devido à sua acessibilidade, segundo Lempert, analista do setor de supermercados.

"Passar de $2 para $4 ou $5 por dúzia de ovos é um aumento notável para quem vive com um orçamento apertado," disse ele. "Quando os preços estão altos, tenho preocupações com esse grupo demográfico não tendo acesso a uma ingestão adequada de proteínas."

O aumento do preço das ovos afetou significativamente os negócios que dependem delas como ingrediente vital, aumentando os custos de vários produtos.

O alto custo das ovos também afetou restaurantes e estabelecimentos alimentares, forçando alguns a ajustar seus itens ou preços para sobreviver.

