- Mais uma vez, o Verão de 2024 sofre calor excessivo.

O verão de 2024 na Alemanha foi notavelmente mais quente do que o habitual. De acordo com avaliações preliminares do Serviço Meteorológico Alemão (DWD) em Offenbach, isso ficou evidente com temperaturas médias de 18,5 graus Celsius, que foram 2,2 graus mais altas do que a média de 1961 a 1990. Em comparação com o período de referência mais recente e mais quente de 1991 a 2020 (17,6 graus), a diferença foi de 0,9 graus. Assim, embora 2024 não tenha sido o verão mais quente da história, marcou o 28º verão consecutivo quente, de acordo com o DWD.

No entanto, o verão de 2024 também foi notável por suas drásticas oscilações de temperatura. Começou frio e só esquentou depois. Em particular, agosto viu uma desvição de temperatura significativamente maior do que o habitual, de acordo com o DWD. Embora tenha havido casos locais de chuva pesada, a duração do sol permaneceu aproximadamente dentro das expectativas.

Verão mais quente no sul e no leste

No início do verão, chegou o "frio siberiano". A temperatura mais baixa foi registrada em 12 de junho em Meßstetten, na Swabian Alb, com um amargo 1,4 grau. Em 13 de agosto, a temperatura de verão mais alta do ano foi registrada em todo o país, alcançando um escaldante 36,5 graus em Bad Neuahr-Ahrweiler, na Renânia-Palatinado.

O calor mais intenso do verão foi sentido no sul e no leste: nas baixadas e vales dos rios da Alemanha do Sul e da Saxônia, foram registrados os dias mais quentes. Waghaeusel-Kirrlach, perto de Karlsruhe, e Dresden foram citados como exemplos pelo DWD. No entanto, não foi registrado nenhum dia de verão em Heligoland, e o verão só visitou brevemente as costas.

Escassez de água e chuva pesada

Os níveis de precipitação estavam bem na média. Com 240 litros por metro quadrado, a precipitação total correspondeu a ambos os períodos de referência. No entanto, essas médias escondem grandes disparidades regionais: enquanto mais de 600 litros caíram nas regiões alpinas, algumas áreas do nordeste receberam menos de 150 litros.

O que caiu como chuva nas regiões mais secas em três meses foi registrado em alguns lugares em poucas horas. Trendelburg, no norte de Hesse, registrou 169,8 litros por metro quadrado em 1º de agosto, enquanto Nordhausen, na Turíngia, registrou apenas 114,9 litros no mesmo dia. Raubling-Pfraundorf, na Baviera Superior, registrou um extremo de 137 litros em 3 de junho. Em Dippoldiswalde-Reinberg, na Saxônia, foram medidas 106,7 litros em 18 de agosto.

15 por cento a mais de sol de verão

A duração do sol do verão excedeu sua meta de 614 horas por quase 15 por cento, totalizando 712 horas. Em comparação com o período de 1961 a 1990, o aumento foi significativo. Mais de 800 horas de sol foram registradas em partes da Saxônia e Brandemburgo, enquanto menos de 600 horas foram alcançadas imediatamente nos Alpes.

O meteorologista do DWD, Marcus Beyer, havia observado anteriormente que a percepção de

Leia também: