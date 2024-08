Mais uma vez, a Nvidia ultrapassa os recordes de vendas.

Investores nos EUA estão aguardando com expectativa as declarações trimestrais da Nvidia. Como previsto, a gigante da tecnologia superou as expectativas novamente, registrando resultados históricos. Apesar disso, analistas demonstraram decepção devido às altas expectativas. Como resultado, o preço das ações caiu significativamente.

O aumento da tecnologia de IA está impulsionando o crescimento contínuo da Nvidia no momento. Em um comunicado, o CEO Jensen Huang declarou: "A Nvidia alcançou recorde de receita devido à atualização global dos centros de dados para IA". No entanto, o peso-pesado corporativo em chips de alto desempenho para IA não conseguiu satisfazer as expectativas dos investidores em relação às suas projeções futuras. Como resultado, as ações caíram aproximadamente 3% no horário de negociação após o fechamento na Bolsa de Valores de Nova York. Apesar disso, ainda estava negociando em torno de 150% acima de seu valor inicial no ano.

No último trimestre, a receita da Nvidia aumentou impressionantes 122% para atingir impressionantes $30 bilhões, marcando o quinto trimestre consecutivo de crescimento de três dígitos. Analistas haviam previsto um aumento de 112%. Os lucros por ação ajustados cresceram 152% para $0,68. No entanto, a margem de lucro ficou em 75,7%, ligeiramente abaixo da figura projetada devido aos custos crescentes de capacidade de produção.

Para o trimestre atual, a Nvidia projetou uma receita de $32,5 bilhões, com uma margem de erro de ±2%, e uma margem operacional ajustada de 75%, com uma margem de erro de ±0,5%. Analistas haviam estimado uma receita de $31,69 bilhões e uma margem de lucro de 75,5%. Michael Schulman, chief investment officer da Running Point, comentou: "Agora estamos chegando à lei dos grandes números com essa empresa. À medida que uma empresa cresce além de um certo tamanho, manter a mesma taxa de crescimento torna-se cada vez mais difícil".

Processador Bandeira Blackwell agora à venda

Durante o anúncio, o CEO Huang revelou que os primeiros lotes do novo processador de IA, codinome "Blackwell", já foram enviados. Os chips da geração anterior "Hopper" continuam a ter forte demanda, segundo Huang.

No entanto, o analista Jean-Paul van Oudheusden da eToro expressou preocupações sobre o impacto das sanções dos EUA à China nas perspectivas de crescimento da Nvidia. Ele argumentou: "O acesso restrito aos chips de IA avançados na China suprime as possibilidades de mercado da Nvidia. Modificações táticas são essenciais, o que pode resultar em despesas adicionais".

Para enfrentar esses desafios, a Nvidia já lançou versões leves de chips de IA personalizadas para o mercado chinês. Além disso, a empresa enfrenta uma competição acirrada. A AMD está tentando reduzir a lacuna com o líder do mercado por meio de aquisições estratégicas. Startups como a candidata à IPO Cerebras estão de olho em uma participação no mercado lucrativo. Na China, a Huawei

