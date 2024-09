Mais uma vez, a Alemanha encontra-se numa escassez de produtos farmacêuticos

No ano anterior, legisladores alemães introduziram várias iniciativas para combater a persistente escassez de medicamentos, mas os efeitos parecem mínimos. De acordo com a organização de farmacêuticos, vários antibióticos continuam em falta.

Mais uma vez, os medicamentos estão em apuros na Alemanha. "Não há fim à vista para esses problemas de suprimento. Estamos especialmente preocupados com a falta de muitos antibióticos e ainda não entramos na estação fria com sua multiplicidade de infecções respiratórias", diz Thomas Preis, presidente da Associação de Farmacêuticos do Reno do Norte, ao "Rheinische Post". Cerca de 500 medicamentos estão atualmente listados como indisponíveis.

Preis menciona Doxycycline e Azitromicina como casos ilustrativos. "Estamos enfrentando sérias escassezes. A situação com Doxycycline deve melhorar com suprimentos do Camarões", explica o farmacêutico. "Os pacientes receberão seu medicamento em embalagens em inglês, francês ou português. Como não há instruções de uso em alemão, a equipe da farmácia terá que passar um tempo considerável explicando o uso seguro."

A questão: "As farmácias são obrigadas a encontrar alternativas para cerca de metade de todas as receitas para manter o suprimento dos pacientes. Isso afeta aproximadamente 1,5 milhão de pacientes diariamente em todo o país", prossegue Preis.

Nova Lei: "Pouco Impacto"

A persistente escassez, especialmente de medicamentos para crianças, levou os legisladores alemães a implementar uma série de medidas no ano passado. Isso incluiu aumento do estoque, requisitos de armazenamento mais altos para hospitais e farmácias associadas e incentivos para que as empresas farmacêuticas produzam antibióticos de reserva.

No entanto, de acordo com o farmacêutico Preis, essas medidas tiveram pouco impacto: "A Lei de Escassez de Medicamentos (ALBVVG) está em vigor há mais de um ano, mas teve pouco impacto", lamenta Preis. "Os políticos e os fabricantes de medicamentos devem agora finalmente criar um ambiente estável."

