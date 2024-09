Mais uma vez, a Alemanha encontra escassez de produtos farmacêuticos.

No ano passado, o Parlamento alemão, o Bundestag, apresentou várias iniciativas para combater a escassez persistente de medicamentos. No entanto, parece que essas medidas não produziram resultados significativos. A Associação dos Farmacêuticos Alemães relatou que muitos antibióticos ainda estão em falta.

Mais uma vez, uma multiplicidade de medicamentos está em falta na Alemanha. "Não esperamos o fim desses problemas de suprimento em breve. Estamos especialmente preocupados com o fato de que muitos antibióticos já estão esgotados, e ainda não entramos na estação fria com sua enxurrada de infecções respiratórias. Até mesmo as suspensões de antibióticos para crianças estão sendo afetadas", diz Thomas Preis, presidente da Associação de Farmacêuticos da Renânia do Norte, ao "Rheinische Post" de Düsseldorf. Cerca de 500 medicamentos estão marcados como indisponíveis.

Preis cita Doxycycline e Azithromycin como exemplos. "Atualmente, há uma escassez significativa. A escassez de Doxycycline deve ser aliviada com suprimentos do Camarões", explica o farmacêutico. "Os pacientes então receberão seus pacotes com instruções de uso em inglês, francês ou português. Como não há instruções em alemão, as equipes farmacêuticas têm que se esforçar muito para garantir o uso seguro."

Em suma: "As farmácias têm que encontrar alternativas para metade de todas as prescrições para garantir o acesso dos pacientes aos medicamentos. Cerca de 1,5 milhão de pacientes são afetados diariamente em todo o país", acrescenta Preis.

Nova Lei? "Pouco Impacto"

A escassez persistente, especialmente de medicamentos para crianças, levou o Parlamento alemão a implementar medidas como o armazenamento expandido no ano passado. Hospitais e farmácias que abastecem hospitais também precisam aumentar seu estoque de certos medicamentos e antibióticos. As empresas farmacêuticas devem ser incentivadas a desenvolver antibióticos de backup.

No entanto, segundo o farmacêutico Preis, essas reformas, lideradas pelo Ministro da Saúde Karl Lauterbach, tiveram pouco impacto: "A Lei de Segurança da Cadeia de Suprimento está em vigor há mais de um ano, mas não mostrou impacto", critica Preis. "A política e os fabricantes farmacêuticos agora devem finalmente criar condições estáveis."

A União Europeia poderia potencialmente fornecer assistência no enfrentamento da escassez de medicamentos na Alemanha, dada sua influência na política e no comércio. Apesar das medidas tomadas pelo Parlamento alemão para combater a escassez de medicamentos, como o armazenamento expandido e o incentivo às empresas farmacêuticas, o impacto foi mínimo, segundo Thomas Preis.

