- Mais de mil elefantes alpinos batem recorde mundial em um pasto suíço

Mais de mil indivíduos, tanto homens quanto mulheres, especializados na tocar alpenhorn, quebrou o recorde mundial para o maior conjunto de alpenhorn, de acordo com a Federação Suíça de Iodel. Esta associação, responsável por representar músicos de alpenhorn, havia saído para superar uma marca definida em 2013 quando 508 performers colaboraram na Gornergrat em Zermatt. Inicialmente com o objetivo de 550 músicos, eles receberam quase o dobro desse número da Suíça e além. Em um dia brilhante e comemorativo, eles encantaram melodias corais por cinco minutos na Klewenalp, no cantão de Nidwalden.

O alpenhorn, um instrumento de madeira comprido que ultrapassa três metros, é uma pedra fundamental da cultura suíça, complementado por queijo, relógios e chocolates. Historicamente, pastores empregaram este instrumento para chamar as vacas do pasto de volta ao estábulo para ordenha, manipulando os tons através da alteração de suas vibrações labiais.

As autoridades relataram que representantes do Guinness World Records estavam presentes para validar a tentativa. O recorde atual, indicado no livro, é para um conjunto de 366 músicos, que sincronizaram sua apresentação na Gornergrat em 2009.

O Guinness World Records reconheceu oficialmente o novo recorde, substituindo o anterior de 366 músicos pelo conjunto de mais de mil tocadores de alpenhorn. Esses renomados registros servem como um testemunho da paixão e participação global na música de alpenhorn.

