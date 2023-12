Mais chuva para o sul da Califórnia na sexta-feira, enquanto a ameaça de inundações persiste em algumas áreas

O sistema de tempestades já encharcou partes da costa do sul da Califórnia com 1 a 5 polegadas de chuva desde o início de quarta-feira até ao final de quinta-feira, com algumas áreas a registarem mais de 6 polegadas de precipitação. O dilúvio provocou inundações até aos joelhos em algumas zonas, o encerramento de estradas e até um aviso de evacuação para as comunidades do condado de Ventura, poucos dias antes do fim de semana de férias.

E enquanto quinta-feira trouxe os piores impactos do rio atmosférico, a chuva forte de sexta-feira ainda ameaça inundações em algumas das áreas afectadas e para além da Califórnia.

Um ligeiro risco de chuva excessiva - Nível 2 de 4 - está em vigor na sexta-feira para partes do sul da Califórnia, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo. Como o rio atmosférico continua a mover-se para leste na sexta-feira, partes do sul do Arizona também estão sob o mesmo nível de ameaça de chuva. São possíveis até 2 polegadas de chuva.

Os alertas de inundação também estão em vigor até sexta-feira à noite para várias áreas no sudoeste da Califórnia, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia. As áreas costeiras dos condados de Orange e San Diego, juntamente com os vales dos condados de San Bernardino e Riverside, estão sob vigilância de inundações. As áreas montanhosas nos condados de San Diego, Riverside e San Bernardino também estão sob vigilância de inundações na sexta-feira.

A área de Los Angeles pode esperar precipitação superior a uma polegada na sexta-feira. A região estava a registar chuva e trovoadas isoladas na quinta-feira à noite, quando a chuva caía a uma taxa de cerca de 0,10 polegadas por cada 30 minutos, informou online o Serviço Nacional de Meteorologia local.

No condado vizinho de Ventura, o centro da cidade costeira de Oxnard registou um dilúvio de um mês na manhã de quinta-feira, de acordo com o Serviço Nacional de Meteorologia de Los Angeles.

"Isto coloca em perspetiva o quão pesado foi o volume de 3,18 polegadas que caiu em apenas uma hora. A média de precipitação para todo o mês de dezembro é de 2,56 polegadas", salientou o serviço meteorológico.

A inundação afectou pelo menos 60 casas no condado de Ventura, onde Oxnard e Port Hueneme sofreram o impacto da tempestade, segundo um porta-voz dos bombeiros do condado.

"No auge da tempestade, caíram mais de 5 cm de chuva por hora. As estradas ficaram inundadas e os veículos ficaram presos na estrada", disse o porta-voz dos Bombeiros do Condado de Ventura, Andy VanSciver.

As águas das cheias nalgumas zonas do condado de Ventura atingiram 2 a 3 pés de profundidade, observou VanSciver. O corpo de bombeiros do condado recebeu 275 chamadas em cinco horas - um aumento impressionante em relação às 190 chamadas estimadas por dia, disse VanSciver.

As graves inundações levaram as autoridades do condado de Ventura a emitir um aviso de evacuação para algumas zonas do condado, informaram as autoridades na quinta-feira.

Em Santa Bárbara, as fortes chuvas inundaram algumas estradas, provocando o fecho das rampas da autoestrada 101 na manhã de quinta-feira.

O meteorologista da CNN Robert Shackelford contribuiu para este relatório.

Fonte: edition.cnn.com