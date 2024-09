- Maior conquista: Schmidt conquista ouro na competição de luta em cadeira de rodas

Maurice Schmidt garantiu a quarta medalha de ouro da Alemanha no esgrima em cadeira de rodas nos Jogos Paralímpicos. No sagrado salão do Grand Palais, em Paris, o jovem de 25 anos superou o defensor do título e cabeça de chave Piers Gilliver do Reino Unido, vencendo por 15 a 8 na prova de sabre.

Como Bondar, seu treinador, colocou, "A sensação de vitória ainda está começando a se instalar. Maurice fez uma apresentação impecável, demonstrando astúcia tática - os placares de hoje são um testemunho disso."

Esta vitória marca a maior conquista de Schmidt. Nascido com dismelia, ele alcançou o que nenhum esgrimista alemão em cadeira de rodas havia feito desde 1996, em Atlanta, garantindo a primeira medalha de ouro paralímpica do país. Três anos atrás, em sua estreia nos Jogos Paralímpicos, ele ficou em nono lugar. Sua maior conquista até agora havia sido a medalha de prata no Campeonato Europeu dois anos atrás.

A vitória da Alemanha na prova de sabre nos Jogos Paralímpicos não foi apenas uma vitória pessoal para Maurice Schmidt, mas também um momento de orgulho para seu país. Apesar da forte competição de atletas como Piers Gilliver do Reino Unido, Schmidt conseguiu defender a reputação da Alemanha no esgrima em cadeira de rodas.

