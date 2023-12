Magnus Carlsen é o cabeça de cartaz de um novo torneio de xadrez "para levar o jogo a mil milhões de fãs

A primeira edição da Global Chess League (GCL), que teve início no Dubai a 22 de junho, é o mais recente evento a oferecer um novo formato para o jogo.

Neste formato, seis equipas, compostas por seis jogadores cada, disputam uma fase de grupos antes de as duas melhores equipas se defrontarem na final.

O formato de franquia permite que os fãs sigam as equipas, bem como os jogadores, e algumas das maiores estrelas do jogo estão a participar.

"Penso que isto é definitivamente algo de muito especial", disse à CNN o grande mestre Magnus Carlsen, que está a participar no torneio.

"Tanto o formato como a ideia geral da liga são novos e únicos.

"No xadrez, tem havido competições por equipas, mas têm-se baseado principalmente na nacionalidade e, por isso, este sistema de construção de uma liga profissional é muito, muito emocionante para mim e penso que para outros jogadores de xadrez e fãs também".

Cada equipa deve ser composta por duas mulheres, um jogador nascido em 2002 ou mais tarde e um jogador "ícone" - entre os quais Carlsen, o melhor jogador de xadrez do mundo, é um deles.

O grande mestre indiano Viswanathan Anand e o grande mestre russo Ian Nepomniachtchi são apenas dois dos outros grandes nomes que participam.

O conceito é uma criação da FIDE, o organismo que rege o xadrez, e da empresa de transformação digital Tech Mahindra. A parceria diz que espera incluir tecnologia de ponta, como a realidade virtual e a IA, para levar o jogo a outro nível.

"Penso que tudo à volta do jogo está profissionalizado de uma forma nunca antes vista", acrescentou Carlsen.

"Mas penso que isto é apenas o início. Vai ser muito interessante ver como isto se vai desenvolver no futuro, à medida que os jogadores, as equipas e os adeptos começarem a ter um sentimento de pertença às suas respectivas equipas."

De acordo com o Chess.com, todos os membros da equipa vencedora no Dubai receberão $7.500, com outros $5.000 a irem para o treinador da equipa.

Carlsen espera que o novo formato da liga consiga abrir o jogo a um novo público, uma ambição igualada pelo presidente da GCL, Jagdish Mitra.

"Penso que é uma oportunidade para o desporto do xadrez e para os seus 600 milhões de adeptos", disse Mitra à CNN Sport.

"Isto é histórico, é a primeira de muitas semanas todos os anos e é uma oportunidade para expandir o jogo para além dos 600 milhões, para mil milhões de adeptos em breve em todo o mundo e para o tornar provavelmente num dos desportos mais vistos do mundo".

"A nossa intenção é garantir que cada vez mais pessoas que jogam xadrez em casa se tornem fãs do desporto e se envolvam nele. Não se trata apenas de seguir alguém, mas de seguir estes franchises".

Embora reconhecendo o desejo de alguns de proteger os torneios tradicionais de xadrez, Mitra quer que o GCL expanda os horizontes do jogo.

O objetivo, disse ele, é que o GCL enriqueça o ambiente, não substitua as práticas de longa data.

Talvez o maior objetivo, no entanto, seja tornar o GCL adequado e excitante para uma audiência televisiva.

"Queremos garantir que as pessoas possam ver isto", disse Mitra.

"A parte mais importante é o que o acompanha. Por isso, toda a produção, a cor, o brilho, as luzes, o som, os comentários, que são muito, muito importantes para que as pessoas se possam ligar e compreender - são fundamentais para que isto seja um sucesso."

Se o GCL for bem sucedido no seu objetivo, talvez não demore muito até que as maiores estrelas do xadrez se tornem nomes conhecidos em todo o mundo.

