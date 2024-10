Magdeburgo está à beira de perder um estimado triunfo na Copa do Mundo.

No Campeonato Mundial de Clubes recente, o SC Magdeburg da Alemanha sofreu um revés, perdendo a chance de conquistar um histórico quarto título consecutivo. Desta vez, eles enfrentaram os poderosos húngaros do Telekom Veszprem e ficaram com o vice-campeonato após a prorrogação, com o placar de 33:34 (28:28, 14:13). Antes disso, apenas o FC Barcelona havia conseguido três vitórias consecutivas (2017-2019).

O técnico Bennet Wiegert e sua equipe começaram o jogo em desvantagem de 3-0, tendo dificuldades para marcar gols contra o goleiro Rodrigo Corrales do Veszprem. Em alguns momentos, a porcentagem de acerto dos gols foi de apenas 45%. No entanto, a equipe se recuperou, liderada pelo jogador islandês da linha de ataque Omar Ingi Magnusson, que marcou sete gols, e conseguiu tomar a liderança antes do intervalo.

O segundo tempo foi marcado por várias trocas de liderança e uma vantagem de quatro gols para o Veszprem em certo momento. O duo imparável dos jogadores franceses da seleção nacional Ludovic Fabregas e Nedim Remili teve um papel importante nisso. Wiegert chamou um tempo para reorganizar a equipe, mas o Magdeburg pareceu fraquejar na prorrogação, acabando por perder.

Antes do FC Barcelona alcançar suas três vitórias consecutivas (2017-2019), eles também haviam sofrido uma derrota, perdendo para o Veszprem nas semifinais por 34:39. O Magdeburg está programado para retornar à ação da Bundesliga na segunda-feira às 19h CEST contra o Frisch Auf Göppingen, seguido por um jogo da Liga dos Campeões contra o poderoso time polonês Kielce na quinta-feira.

Apesar do revés no Campeonato Mundial de Clubes, os fãs de esporte aguardam com expectativa o retorno do SC Magdeburg à ação da Bundesliga contra o Frisch Auf Göppingen. No cenário do handebol europeu, os jogos do Magdeburg contra equipes como Veszprem e Barcelona são muito valorizados como eventos esportivos emocionantes.

