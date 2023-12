Lydia Ko elogiada por falar sobre a menstruação depois de surpreender um jornalista com uma resposta honesta

Durante a ronda final do Palos Verdes Championship, no domingo, Ko foi vista a receber tratamento do seu fisioterapeuta Chris Wicker por causa de um aparente aperto nas costas.

Depois de ter completado a sua volta e ter registado um resultado de um abaixo de 70 para terminar empatada em terceiro lugar, a jogadora neozelandesa foi questionada pelo repórter do Golf Channel, Jerry Foltz, sobre o fisioterapeuta, o seu tratamento e se havia alguma preocupação a longo prazo.

"Espero que não", disse Ko. "É aquela altura do mês.

"Sei que as senhoras que estão a ver devem estar a pensar: 'Sim, apanhei-te'. Por isso, quando isso acontece, as minhas costas ficam muito apertadas e fico todo torcido. Não é a primeira vez que o Chris (Wicker) me vê torcido, mas senti-me muito melhor depois de ele se ter vindo. Por isso, sim, é isso mesmo."

A resposta do 17 vezes vencedor do LPGA Tour apanhou Foltz de surpresa. Ele gaguejou enquanto procurava uma resposta apropriada antes de conseguir dizer: "Obrigado."

Ko conseguiu rir-se de qualquer embaraço, dizendo com um sorriso: "Sei que não tens palavras, Jerry. Honestidade, então".

Na segunda-feira, o próprio Foltz reconheceu a sua surpresa com a resposta de Ko, respondendo a um tweet que incluía um link para um artigo da Golf Central intitulado "'Honesty it is': Lydia Ko deixa o entrevistador sem palavras com a resposta" com três palavras simples: "Sim, deixou".

A abertura de Ko sobre a sua menstruação, um tópico no desporto feminino que é frequentemente visto como tabu, valeu-lhe uma enorme onda de elogios nas redes sociais.

Marama Davidson, co-líder dos Verdes da Nova Zelândia, disse no Twitter que a dor do período "definitivamente não é reconhecida o suficiente".

A jornalista da ESPN Zenia D'cunha disse: "Devíamos normalizar o facto de as mulheres no desporto falarem sobre períodos como este. Não é uma desculpa ou um embaraço, é apenas uma função corporal".

Fonte: edition.cnn.com