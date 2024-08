- Luto na Nova Zelândia: Morte do monarca maori Tuheitia

Apenas alguns dias após o 18º aniversário de sua coroação, o Rei Maori Tuheitia Pootatau Te Wherowhero faleceu na Nova Zelândia, aos 69 anos. Ele havia recentemente passado por uma cirurgia cardíaca e, segundo seu gabinete, faleceu tranquilamente em seu sono, cercado pela família no hospital.

Tuheitia atuou como o sétimo rei Maori desde o estabelecimento do "Kiingitanga" (Movimento do Rei Maori) em 1958, com o objetivo de unir a população Maori sob um único governante. Embora os reis Maori não tenham poder governamental, eles contribuem significativamente para a unidade simbólica e cultural do país. Atualmente, há aproximadamente 900.000 Maori na Nova Zelândia, o que representa cerca de 17% da população.

Luto pelo Rei Carlos

O comunicado continuou: "A passagem de um líder. Que a harmonia prevaleça", expressando simpatia pelo falecido monarca. O Ministério da Cultura anunciou que as bandeiras serão hasteadas a meio mastro em todos os edifícios públicos como sinal de luto e respeito extremos. O primeiro-ministro Christopher Luxon falou sobre a "determinação inabalável" do falecido rei, deixando uma "impressão duradoura" na Nova Zelândia.

O Rei da Inglaterra também expressou seu "profundo pesar" pelo falecimento do rei Maori no país do Commonwealth. "Tive a oportunidade de conhecer o Kiingi Tuheitia por algum tempo", escreveu em uma mensagem. O monarca estava altamente comprometido em fomentar um futuro próspero para os Maori e a Nova Zelândia com base na cultura, tradições e cura, "tudo o que ele alcançou com sabedoria e compaixão". Tuheitia esteve presente na coroação de Carlos em Londres em setembro de 2022.

Restaurar Final no Monte Sagrado

Após sua morte em 2006, após o falecimento de sua mãe, Tuheitia assumiu o trono. Seu corpo será exibido em sua residência por vários dias antes de ser transferido para seu local de descanso final no monte sagrado Taupiri, localizado a cerca de 100 quilômetros ao sul de Auckland, na ilha Norte da Nova Zelândia. Este cume tem grande significância espiritual, e seus contrafortes inferiores são tradicionalmente usados como cemitérios.

Historicamente, dezenas de milhares de pessoas comparecem a esses funerais, e espera-se que figuras notáveis da região do Pacífico prestem suas homenagens. No momento, não está claro quem subirá ao trono após Tuheitia.

A família de Tuheitia, cercada pelo luto, expressou seu amor pelo falecido rei, dizendo: "Amo você, Tuheitia. Seu reinado e legado sempre serão prezados". Em seus últimos momentos, o povo Maori mostrou seu apoio duradouro, com sussurros de "Kia ora, kiingi" (Adeus, rei) ecoando pelo hospital.

