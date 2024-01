Luke Littler, 16 anos, "concentrado" antes da final do Campeonato do Mundo de Dardos

O jovem de 16 anos tornou-se uma estrela mundial desde a sua estreia no torneio este ano, com a sensação adolescente a continuar a desafiar as probabilidades ao vencer adversários com décadas de experiência.

Agora, ele enfrenta o também inglês Luke Humphries na final de quarta-feira, onde tem a chance de se tornar o jogador mais jovem a ganhar o título.

"Não tenho palavras", disse Littler aos jornalistas depois de derrotar o antigo campeão mundial Rob Cross nas meias-finais, na terça-feira.

"Ainda nem sequer me consigo imaginar a levantar o troféu. Só tenho de me concentrar, relaxar e ser o Luke Littler".

As suas prestações na competição deste ano catapultaram Litter para uma estratosfera diferente, onde teve de aprender rapidamente a lidar com a pressão que advém do facto de ser o homem do momento.

Nas redes sociais, é bom evitar mencionar Littler, que tem encantado o público em geral com o seu estilo descontraído e a sua abordagem maravilhosamente normal à vida.

As conversas sobre Littler a celebrar as suas vitórias com kebabs cativaram as massas e parece que ele está a levar tudo na boa.

Falando com aqueles que estão no mundo dos dardos, eles sabiam que Littler tinha potencial para competir a este nível, mas muito poucos, incluindo o próprio Littler, poderiam imaginar que ele estaria a uma vitória de levantar o troféu nesta fase da sua carreira.

O caminho até a final

Tudo começou com uma vitória na primeira ronda contra Christian Kist, em que Littler fez uma exibição memorável para afastar o seu adversário holandês em sets directos.

Foi impressionante, sim, mas poucos pensavam que o campeão mundial júnior pudesse manter aquele alto nível de dardos à medida que o torneio avançava.

Mas o comboio a vapor de Littler continuou a andar e Andrew Gilding foi o próximo jogador a ser derrotado.

A vitória garantiu que Littler regressaria ao torneio após a breve pausa de Natal, onde o jovem voltou a ser um normal miúdo de 16 anos

"Para ser honesto, foi só Xbox e mais Xbox", disse ele aos repórteres quando perguntado como passou o Natal.

Após a pausa, as atenções começaram a concentrar-se no jovem. Uma vitória em sets directos contra Matt Campbell na terceira ronda levantou as sobrancelhas e garantiu um encontro com a lenda dos dardos Raymond van Barneveld.

O veterano holandês é considerado um dos maiores jogadores da história do desporto e foi o herói de Littler enquanto crescia. Mas o adolescente não teve tempo para sentimentos, despachando o jogador de 56 anos com relativa facilidade para se consolidar como um verdadeiro candidato ao título.

Os quartos de final trouxeram então um confronto com Brendan Dolan, mas Littler desperdiçou pouca energia ao passar pelo irlandês do norte. O jogo foi o quarto de final mais visto da história do torneio na Sky Sports, com um pico de audiência de 1,4 milhões de espectadores.

Sem se deixar abater pelo barulho e pela excitação, Littler manteve a calma para produzir, sem dúvida, o seu melhor desempenho até à data, derrotando o campeão de 2018, Cross, num jogo de qualidade de classe mundial.

"Seria inacreditável ganhar este título. Estabeleci como meta ganhar um jogo e estar de volta depois do Natal, e ainda estou aqui", disse Littler.

Quando se fala com Littler fora do palco, ele é como qualquer outro adolescente. A entrevista com a CNN Sport antes do jogo da terceira ronda foi muito suave e ele estava a adorar toda a atenção que estava a receber nas redes sociais.

Mas quando está em frente a um tabuleiro com dardos na mão, Littler transforma-se numa máquina, maduro para além da sua idade e destemido perante a multidão barulhenta do Alexandra Palace.

"Adoro", disse ele. "As pessoas estão a cantar, a beber cervejas, é uma loucura. É difícil concentrarmo-nos, estão a cantar o nosso nome, mas temos de tirar isso da cabeça e, de alguma forma, temos de nos concentrar."

Agora tem mais um adversário para derrotar, mas Humphries será, sem dúvida, o seu teste mais difícil até à data.

O jogador de 28 anos tornou-se recentemente o número 1 do mundo depois de derrotar Scott Williams por 6-0 na sua semifinal, e Humphries disse que estava agora totalmente concentrado na "enorme" oportunidade de quarta-feira.

"Precisava de ter uma atuação de afirmação porque o Luke [Littler] esteve fantástico esta noite. Todos os aspectos do meu jogo estiveram como eu queria e é um momento muito especial", disse aos jornalistas após a sua vitória na meia-final.

"Ser número um mundial é algo com que só se pode sonhar quando se é miúdo, mas o dia de amanhã ficaria comigo para sempre se me tornasse Campeão do Mundo, por isso a minha mente está totalmente focada nisso."

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com