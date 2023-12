Luka Doncic faz história com os Mavericks a forçarem o jogo 7 contra os Suns; os Heat eliminam os 76ers

Luka Doncic, que enfrentava o primeiro jogo a eliminar da sua jovem carreira, conseguiu 33 pontos, 11 ressaltos e oito assistências para arrastar os Mavs para um jogo decisivo em Phoenix, no domingo.

Naquela que se tornou uma série cada vez mais disputada - em particular entre as duas jovens estrelas de cada equipa, Devin Booker e Doncic, dos Suns - foi o guarda-redes esloveno que pareceu alimentar-se dessa energia para elevar o seu jogo.

O jogador de 23 anos acertou 11 em 26 dos lançamentos de campo, incluindo 2 em 8 dos lançamentos em profundidade e 9 em 14 da linha de lance livre, a caminho de um desempenho dominante.

O técnico do Mavericks, Jason Kidd, elogiou a capacidade de Doncic de se manter imperturbável diante da eliminação nos playoffs.

"Não sei se ele estava a jogar como se estivesse a tentar fazer algo diferente", disse Kidd à imprensa. "Acho que ele aproveita o momento.

"Vocês viram de perto um pouco mais do que eu. Ele não tem medo do palco. Acho que vocês lhe chamam a primeira vez que ganha um jogo a eliminar. Ele vai estar nesta situação durante muito, muito tempo".

Foi uma noite histórica também para Doncic, que se tornou um dos jogadores mais rápidos da história da NBA a atingir 700 pontos nos playoffs.

Doncic precisou de 22 jogos para atingir o marco, o que o coloca entre os cinco jogadores mais rápidos a alcançar o feito.

George Mikan fê-lo em 23 jogos, Doncic está empatado com Bob McAdoo, com 22 jogos, e só Wilt Chamberlain e Michael Jordan, do Hall da Fama, o fizeram mais depressa, em 20 jogos.

Deandre Ayton liderou o marcador para os Suns com 21 pontos e 11 ressaltos, enquanto Booker somou 19.

A vitória dos Mavericks na noite de quinta-feira mantém a tendência de a equipa da casa ganhar todos os jogos desta série, deixando os Suns com fortes hipóteses de vencer o Jogo 7 no seu campo e de avançar para a sua segunda final consecutiva da Conferência Oeste.

O Heat está na Filadélfia

Do outro lado do país, o Miami Heat avançou para as finais da Conferência Leste na quinta-feira, vencendo o Philadelphia 76ers por 99 a 90 no Jogo 6.

Jimmy Butler liderou todos os artilheiros com 32 pontos, além de oito rebotes, enquanto o Heat encerrava a série melhor-de-sete por 4 a 2.

A vitória foi particularmente doce para Butler, que jogou pelo 76ers na temporada 2018/19. Após o jogo, enquanto se dirigia para o vestiário, Butler pôde ser ouvido dizendo: "Tobias Harris sobre mim", uma referência à decisão da Filadélfia de trocar Butler pelo Heat em 2019 e optar por assinar um contrato enorme com Harris.

Depois, ele elogiou o efeito que a organização do Heat teve em seu jogo geral.

"Acho que a confiança que os meus colegas de equipa e os meus treinadores depositam em mim é muito grande", disse Butler. "Eles estão a dar-me força e eu vou jogar. Faço tudo o que está ao meu alcance para garantir que ganhamos... Eles confiam em mim para tudo".

Os Heat vão agora enfrentar o vencedor do vencedor da série Milwaukee Bucks e Boston Celtics nas finais da Conferência Leste.

Para os Sixers, começa uma época baixa cheia de dúvidas, em especial sobre a possibilidade de oferecer a James Harden um contrato mais longo.

Harden foi trocado pelos Brooklyn Nets no início desta época, mas o seu jogo desde a sua chegada tem sido um sucesso e um fracasso.

Na quinta-feira, no jogo 6, Harden enfrentou dificuldades contra a forte defesa do Heat, terminando com apenas 11 pontos, fazendo apenas dois arremessos e não marcando nenhum no segundo tempo.

Depois disso, Joel Embiid, do 76ers, disse que o Harden que a equipa recebeu é diferente do Harden que foi o MVP há apenas alguns anos.

"Desde que o recebemos, todos esperavam o Houston James Harden", disse Embiid à imprensa. "Mas ele já não é assim. Ele é mais um criador de jogadas. Achei que, por vezes, ele podia ter sido, como todos nós, mais agressivo. Todos nós, quer se trate de Tyrese (Maxey) ou Tobias (Harris) ou de jogadores que saem do banco.

"E não estou a falar apenas do ponto de vista ofensivo. Estou a falar de um todo, ofensiva e defensivamente. Não me pareceu que estivéssemos bem defensivamente como equipa. Eles aproveitaram-se de muitas coisas que tentámos fazer defensivamente.

"E, depois, ofensivamente, só o facto de estarem todos na mesma página, obviamente, tendo apenas três ou quatro meses para trabalharem todos juntos e tentarem perceber o que se passa. Talvez não tenha sido muito tempo ... Acho que não jogámos o nosso melhor basquetebol".

Embiid não poupou elogios ao seu antigo colega de equipa Butler.

"Obviamente, é o meu homem", disse Embiid. "É o meu irmão. É difícil. Mas estou muito orgulhoso dele. Ele está a jogar a um nível irreal neste momento. Ele é outra coisa neste momento. Estou orgulhoso por ele estar a este nível, por os carregar e pelo que tem conseguido fazer.

"Eles tiveram altos e baixos durante toda a época. Faltaram jogadores, não estavam saudáveis e, mesmo assim, conseguiram ser a primeira equipa do Leste e fazer o que fizeram, merecem muito crédito. Têm uma grande equipa, grandes jogadores no geral. E, obviamente, um ótimo treinador e uma excelente frente de ataque, por isso o mérito é todo deles".

