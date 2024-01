Luka Doncić consegue um triplo-duplo de 41 pontos para ajudar os Dallas Mavericks a vencer os Golden State Warriors por 116-113

Foi a primeira vez que os finalistas da Conferência Oeste da época passada se encontraram desde que os Warriors venceram os Mavericks nos playoffs e as suas superestrelas não desiludiram.

Doncić terminou com 41 pontos, 12 ressaltos, 12 assistências - o seu quinto triplo-duplo da época - e, para não variar, acrescentou quatro roubos de bola e um bloco. Steph Curry fez o seu melhor para tentar liderar os Warriors, marcando 32 pontos, cinco ressaltos e cinco assistências, mas o MVP das Finais da época passada não conseguiu levá-los para além da linha.

Foi Doncić quem acabou por sair por cima na batalha entre os dois. A diferença foi evidenciada quando Doncić derrubou Curry no chão antes de marcar um jumper fadeaway com um minuto no relógio para colocar os Mavs três pontos à frente.

Depois que os Warriors reduziram a diferença para dois e tiveram a chance de empatar o jogo ou assumir a liderança, Curry foi chamado para viajar com apenas 10 segundos no relógio.

"Bang, bang, situação", disse Curry sobre a falta cometida no último minuto.

"Foi uma jogada estúpida da minha parte não fazer o layup. Confundi-me um pouco com o tempo e o resultado. Tentei o remate do herói. Não pensei que fosse uma deslocação ao ponto de deixar a jogada acabar. Mas quem sou eu para o dizer?"

Os Mavs foram melhores durante todo o jogo e mereceram a vitória, que pôs fim a uma série de quatro derrotas consecutivas.

Depois de ter conseguido uma vantagem de 11 pontos no primeiro quarto, o Dallas não desistiu. Tim Hardaway Jr., que falhou as finais da Conferência da época passada contra os Warriors, somou 22 pontos aos de Doncić e Spencer Dinwiddie e Josh Green também atingiram dois dígitos.

Mas a noite foi toda sobre "Luka Magic", que empatou o recorde de Dirk Nowitzki para o segundo maior número de jogos de 40 pontos na história da franquia.

Doncić, de 23 anos, disse após o jogo: "Foi ótimo. Eu estava a participar e a dar tudo o que tinha. Eu estava muito cansado no final. Nós precisávamos deste jogo. Precisávamos desta vitória. Acho que merecíamos esta vitória e de certeza que precisávamos desta vitória."

Apesar de todo o brilhantismo de Doncić, foi mais uma noite em que Curry foi desiludido pelos seus colegas de equipa. A maior falha dos Warriors nesta temporada tem sido a sua falta de profundidade, mas na noite passada, foram os titulares que lutaram para apoiar Curry.

Klay Thompson - que terminou com cinco pontos e fez 1-para-6 de profundidade - falhou um lançamento de três pontos na campainha quando tinha uma boa oportunidade antes de Curry ser chamado para viajar. O "Splash Brother" tem tido minutos limitados para proteger os joelhos, mas quando jogou, pareceu uma sombra do que era.

Andrew Wiggins e Draymond Green também tiveram dificuldades, com apenas 10 e 12 pontos, respetivamente, e os Warriors perderam o seu terceiro jogo nos últimos oito.

Depois do jogo, o treinador dos Warriors, Steve Kerr, abordou o mau início de época da equipa: "Temos de esperar que as equipas façam lançamentos contra nós. Vamos estar marcados no calendário de todas as equipas".

A derrota deixa os campeões da NBA em 10º lugar na Conferência Oeste, com um registo de 11-11, antes de receberem os Chicago Bulls no Chase Center, no sábado.

Fonte: edition.cnn.com