Los Angeles Rams evitam uma reviravolta furiosa dos Tampa Bay Buccaneers e negam a Tom Brady a hipótese de ganhar o oitavo anel

Depois de ter visto a sua equipa a perder por 27-3 a pouco mais de três minutos do fim do terceiro período, Brady parecia pronto a escrever mais um capítulo lendário na sua carreira lendária, com o quarterback de 44 anos a ajudar a sua equipa a empatar o marcador.

No entanto, os seus sonhos de completar uma famosa reviravolta na prorrogação - bem como uma chance de ganhar o oitavo anel do Super Bowl - foram frustrados pelo field goal de 30 jardas de Matt Gay quando o relógio expirou após os frenéticos minutos finais.

Por incrível que pareça, isso significa que os três primeiros jogos da fase de divisões foram todos decididos por golos de campo no último segundo.

E, depois da derrota do Green Bay Packers para o San Francisco 49ers, também significa que este ano será a primeira vez desde 2009 que nem Aaron Rodgers nem Brady estarão presentes num jogo de campeonato de conferência, de acordo com o ESPN Stats and Info.

Os Rams já entraram para a história por terem sido os primeiros a receber um jogo do campeonato da conferência e a Super Bowl na mesma época. Uma vitória dos Rams no SoFi Stadium contra os 49ers fará com que se tornem a segunda equipa na história da NFL a jogar em casa para a Super Bowl.

O único outro time que jogou em casa na competição mais importante da NFL foi o Tampa Bay de Brady no Super Bowl 55 do ano passado, que eliminou o Kansas City Chiefs na Flórida.

Stafford estelar

Depois de passar 12 temporadas com o Detroit Lions sem vencer uma partida de playoffs, o quarterback Matthew Stafford agora tem duas na sua primeira temporada com o Rams.

O jogador de 33 anos teve 28 vitórias e 38 derrotas, com 366 jardas de passe, sem nenhuma intercetação, marcando dois touchdowns e correndo para mais um, enquanto o Rams se aproximava de uma vitória aparentemente inevitável nos três primeiros quartos.

Um incrível touchdown de 70 jardas para Cooper Kupp no final do segundo quarto - momentos depois de ter sido sackado - foi a escolha do grupo em uma noite marcante para o camisa nove do Rams.

O running back Leonard Fournette - mais uma vez reforçando seu apelido de "Lenny dos Playoffs" - deu aos Buccaneers um lampejo de esperança com um touchdown de uma jarda, mas, perdendo por 27 a 13 a pouco mais de três minutos do fim, o time da casa precisava de um milagre.

Foi então que Brady - o líder de jardas de passe da NFL - fez um passe incrível de 55 jardas para Mike Evans, dando início a um final emocionante que viu os Bucs recuperarem a posse de bola com um fumble antes de empatarem com o segundo TD de Fournette a pouco mais de 100 segundos do fim.

Stafford recuperou primeiro o seu próprio fumble e levou a sua equipa para o campo com dois passes cruciais para Kupp - de 20 e 44 jardas, respetivamente - antes de atirar a bola para parar o relógio, permitindo que Gay avançasse e levasse os Rams para o jogo do campeonato da NFC.

"Todos os caras nas linhas laterais diziam: 'Cara, você estava num lugar escuro'", riu Stafford quando os repórteres lhe pediram para descrever sua mentalidade durante a etapa final.

"Às vezes, é preciso ir a esses lugares para fazer algumas jogadas.

"Vivo para esse tipo de momentos - teria adorado ajoelhar-me a ganhar três pontos, mas é muito mais divertido quando temos de fazer uma jogada dessas para ganhar o jogo.

Roubar a alma de alguém - é assim que às vezes nos sentimos, quando estão sentados a dizer: "Meu, acabámos de ter esta grande reviravolta", e podemos chegar lá e tirar-lhes a alma. Isso é muito divertido".

Brady enfrenta dúvidas sobre seu futuro

Enquanto Stafford se divertia com sua segunda vitória nos playoffs, Brady refletia sobre a perda da 36ª vitória após um final dececionante de outra excelente temporada.

O jogador de 44 anos encerrou a temporada com 5.316 jardas - a segunda vez na carreira que ultrapassou a marca de 5.000 jardas em uma temporada -, mas com um ano de contrato restante, é inevitável que surjam perguntas sobre o futuro do quarterback do Bucs.

Elas começaram durante a coletiva de imprensa de Brady após o jogo, embora o quarterback tenha sido tímido sobre seu futuro.

"Não pensei muito nisso. Vamos viver o dia a dia e ver em que ponto estamos", disse Brady.

Fonte: edition.cnn.com