Lorena Ochoa: Como a família superou o estrelato desportivo

Teria provocado ondas de choque no desporto.

Mas em 2010, a melhor jogadora do futebol feminino fez exatamente isso.

Após 158 semanas consecutivas no topo do ranking mundial e dois títulos importantes, a mexicana Lorena Ochoa anunciou que estava a abandonar o jogo.

"A sua vida parece óptima e eu gostei de viajar, do glamour, foi incrível", diz Lorena Ochoa quando falou recentemente com Shane O'Donoghue, da CNN Living Golf.

"Mas para mim, casar e ter uma família, isso era mais importante. Agora que sou mãe, não mudaria isso por nada no mundo e sinto-me abençoada. Estou muito, muito feliz por ter tomado a decisão na altura certa e agora posso desfrutar a 100% desta segunda fase da minha vida."

Para muitas atletas profissionais do sexo feminino, a decisão de ter filhos surge exatamente quando estão no auge das suas carreiras, como aconteceu com Ochoa.

"Penso que é fácil esquecer que, em qualquer desporto, uma atleta pode desejar ter filhos e, quando se lê uma notícia de que uma jogadora de golfe profissional está à espera de um bebé, há uma surpresa associada à revelação, assumindo, talvez erradamente, que se trata do fim da sua carreira de jogadora", afirma Alison Root, editora da Women & Golf.

"As mulheres executivas conseguem conciliar os filhos com a vida na sala de reuniões, mas o desporto é diferente, dado o nível de aptidão física exigido e a prática contínua para manter o jogo em forma e competir ao mais alto nível, daí ser uma decisão difícil quando é a altura certa".

O LPGA Tour, nos Estados Unidos, conta com várias mães golfistas, incluindo Juli Inkster, Cristie Kerr e Catriona Matthew, enquanto Stacy Lewis anunciou recentemente que está grávida.

A LPGA criou uma série de iniciativas para as mães e os seus filhos na digressão. "Como organização desportiva feminina, é importante para nós ter políticas e programas que ofereçam opções às nossas atletas que querem ter uma família", afirma Heather Daly-Donofrio, directora de comunicações e operações do LPGA Tour.

"A nossa política de maternidade flexível permite que as nossas atletas tenham o tempo que precisam para estar com os seus bebés sem a pressão de perderem o seu estatuto de jogadoras.

"Assim que regressam à competição, o Smucker's Child Development Center itinerante proporciona um ambiente seguro e carinhoso para as crianças enquanto a mãe está a trabalhar no campo.

"O nosso objetivo final é capacitar as nossas atletas para que possam ser bem sucedidas em ambas as paixões - golfe profissional e maternidade."

A rivalidade de Ochoa com Annika Sorenstam, que se reformou com a idade relativamente jovem de 37 anos, definiu o jogo feminino no início dos anos 2000.

Enquanto Sorenstam estava a chegar ao fim da sua carreira, Ochoa estava em ascensão. Apesar de serem rivais, eram também grandes amigas.

"Quando comecei a jogar no Tour, só conseguia ver a Annika e queria ser como ela", diz.

"Tivemos todas estas batalhas juntas, perdi muitas vezes contra ela, mas ela dizia-me sempre: 'Não te preocupes, vais conseguir, estás tão perto'. Ela só mostrava respeito e temos óptimas recordações juntas. Admiro-a muito, não só dentro do campo de golfe, mas também fora dele".

Tal como Sorenstam, Ochoa tem estado ocupada na chamada "reforma", construindo uma marca para aumentar o seu legado no jogo.

A mexicana começou a organizar o seu próprio torneio no LPGA Tour em 2008, enquanto a sua empresa familiar também se ramificou na gestão de jogadoras, operações de torneios e uma fundação de caridade.

"Acho que a melhor coisa que me aconteceu foi poder ter uma fundação, a Fundação Lorena Ochoa", diz ela.

"A escola que temos, La Barranca, já formou mais de 4.000 crianças. Portanto, as vidas que mudamos, não só dos alunos, mas também das famílias, da comunidade, das melhorias, vemos claramente como os ajudamos a ter uma vida melhor, um futuro melhor."

A mulher com 27 vitórias no LPGA Tour, dois majors e três filhos não podia estar mais feliz.

