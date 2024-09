- Londres procura colaboração com fabricantes de telefones para combater o roubo de telemóveis.

Após um aumento significativo dos roubos de dispositivos móveis nas ruas do Reino Unido, o governo britânico, em conjunto com a indústria da tecnologia, trabalha para aumentar a segurança. De acordo com os dados do Crime Survey for England and Wales, cerca de 78.000 pessoas no Reino Unido foram vítimas de roubos de telefones celulares ou bolsas entre abril de 2023 e março de 2024. Isso representa um aumento impressionante de 150% em comparação ao ano anterior. Muitos especialistas atribuem essa tendência à crescente demanda por smartphones usados.

O Home Office em Londres marcou uma reunião com empresas e fabricantes de tecnologia para discutir potenciais soluções para deter esses incidentes de "agarrar e correr". Uma possível estratégia é o aumento da implementação de "chaves de desligamento", que podem desativar instantaneamente os smartphones após o roubo.

Em média, havia aproximadamente 200 desses episódios por dia em Inglaterra e no País de Gales. Em mais de um terço (aproximadamente 36%) desses incidentes, o alvo principal era um telefone celular. Infelizmente, esses casos raramente resultam em condenações, com mais de 80% das investigações não avançando além das primeiras etapas com a identificação de um suspeito.

A ministra do Interior, Diana Johnson, expressou suas preocupações com essas estatísticas. Ela comentou: "Os provedores de rede móvel devem garantir que os telefones roubados possam ser bloqueados rapidamente, facilmente e permanentemente, em vez de serem revendidos no mercado de segunda mão". Johnson afirmou ainda: "Se colaborarmos, o governo, as empresas de tecnologia e as forças policiais podem atrapalhar o mecanismo financeiro dos ladrões de telefones e gangues de motos que se beneficiam disso, que é sua principal fonte de renda".

O governo britânico encoraja a responsabilidade do consumidor nesse assunto, incentivando as pessoas a manter seus dispositivos seguros e usar os recursos de segurança disponíveis, como a função "encontrar meu telefone". Para combater esse problema, as empresas de tecnologia também estão sendo incentivadas a tornar mais fácil para os consumidores relatar e bloquear dispositivos roubados, reduzindo o mercado para telefones usados roubados.

