Londres é o palco do 100º jogo internacional da NFL

Com Justin Jefferson e os Vikings a defrontarem Alvin Kamara e os Saints no Tottenham Hotspur Stadium, o jogo de domingo marcará o 100º jogo disputado fora dos Estados Unidos, tanto na fase regular como na pré-temporada.

Depois de vencerem o Detroit Lions na semana 3, os Vikings procuram repetir a magia do "Milagre de Minneapolis " - Stefon Diggs marcou um extraordinário touchdown de 61 jardas na semifinal da divisão da NFC há quatro anos - contra uma equipa dos Saints em dificuldades, que não contará com o quarterback titular Jameis Winston e o wide receiver Michael Thomas.

Este ano, 10 equipas deslocar-se-ão a três países diferentes, incluindo o primeiro jogo da época regular na Alemanha, quando Tom Brady e os Tampa Bay Buccaneers receberem os Seattle Seahawks na Allianz Arena - casa do Bayern de Munique, clube de futebol da Bundesliga - em novembro.

Durante as semanas 4 e 5, mais de 200 jogadores, treinadores e executivos irão celebrar a sua herança, ostentando bandeiras internacionais nos seus capacetes e vestuário.

Jogadores como Kyler Murray, estrela dos Arizona Cardinals, que ostentará uma bandeira da Coreia do Sul, e Amon-Ra St. Brown, recetor dos Detroit Lions - a bandeira da Alemanha estará no seu capacete - realçarão a diversidade global da NFL no seio da liga.

"A minha mãe é alemã, por isso ter avós alemães, falar alemão, todos os verões, a herança e a cultura têm feito parte de toda a minha vida", disse St.

"Sou meio alemão. É uma parte de mim. Adoro-o. Na minha jovem carreira, já me surpreendi ao ver a influência que a minha cultura e herança tiveram e estou entusiasmado por continuar a ver a representação alemã ter um impacto no nosso jogo."

Bucs voltam para casa depois do furacão Ian

Brady e os Bucs (2-1) jogarão no Estádio Raymond James no domingo à noite contra Patrick Mahomes e os Kansas City Chiefs (2-1).

No início desta semana, os Bucs foram forçados a treinar nas instalações da equipa do Miami Dolphins devido ao impacto do furacão Ian, deixando o jogo do horário nobre em Tampa no limbo.

Apesar da destruição causada pelo furacão, a equipa confirmou que o jogo iria decorrer como previsto, com Brady a sublinhar como o jogo poderia servir como um momento em que os adeptos se podem unir.

"Sinto sempre que o desporto tem unido as pessoas durante um longo período de tempo", disse Brady na quinta-feira, durante uma sessão regular de imprensa.

"Ao assistir a diferentes adversidades, quer tenha sido o 11 de setembro, quer tenha sido o Katrina, o desporto tem uma forma espantosa de curar feridas e de unir as pessoas e as comunidades e começar a torcer por um interesse comum para o bem comum."

Preocupações meteorológicas à parte, ambas as equipas chegam à quarta semana com as primeiras derrotas da época.

Numa desforra do Super Bowl LV, em que Brady ganhou o sétimo título da sua carreira, os dois quarterbacks superstars vão voltar a encontrar-se pela sexta vez e a primeira desde o jogo do título.

Brady, que tem um recorde de 3-2 sobre Mahomes, entrará no jogo de domingo com o regresso de algumas armas ofensivas muito necessárias - o grande recetor Mike Evans está de volta da sua suspensão de um jogo por uma briga em campo com o cornerback do New Orleans Saints Marshon Lattimore.

No entanto, os receptores Chris Godwin e Julio, que estão de fora desde o início da época com lesões nos tendões e nos joelhos, são dúvidas para os Bucs.

"Sempre que os titulares voltam, ficamos felizes por tê-los de volta e saudáveis", disse o treinador do Bucs, Todd Bowles, na sexta-feira, sobre a possibilidade de ter os três receptores de volta ao campo. "Por isso, só queremos ter a certeza de que estão todos saudáveis quando voltarem."

O jogo de domingo é às 20h20 ET na NBC.

Lamar Jackson e Josh Allen se enfrentam em confronto de pesos pesados da AFC

O quarterback do Baltimore Ravens, Lamar Jackson , começou a época a um ritmo histórico, marcando 12 touchdowns nas primeiras três semanas da época e levando a equipa a um registo de 2-1.

Jackson, que está a jogar o último ano do seu contrato, vai liderar os Ravens contra o também candidato a MVP Josh Allen e a dura defesa do Buffalo Bills.

Ambas as equipas sofreram as suas únicas derrotas esta época em confrontos épicos contra os resistentes Miami Dolphins.

As escolhas da primeira ronda da NFL de 2018 têm sido uma grande parte do sucesso inicial da sua equipa, uma vez que Allen vem de um jogo de passes com mais de 400 jardas contra os Dolphins e, com nove touchdowns de passes, só fica atrás de Jackson para a maioria desta época.

Jackson e Allen são os dois únicos jogadores nos 103 anos de história da NFL a conseguir nove passes para touchdown e 100 jardas de corrida nos três primeiros jogos de uma temporada.

O confronto de domingo começa às 13h (horário de Brasília) na CBS.

Revanche do Campeonato da NFC: O campeão do Super Bowl, Rams, visita o rival 49ers

O Los Angeles Rams (2-1), atual campeão do Super Bowl, vai a São Francisco enfrentar o 49ers (1-2), rival de divisão e do mesmo estado, no Monday Night Football.

Nos últimos anos, o 49ers tem sido o calcanhar de Aquiles dos Rams, já que Los Angeles não consegue uma vitória no Estádio Levi's desde 2018.

Notavelmente, antes de sua vitória no Campeonato NFC na temporada passada, o Rams havia perdido seis jogos seguidos para São Francisco.

Depois de perder o quarterback Trey Lance para a temporada com uma lesão no tornozelo na semana 2, Jimmy Garoppolo e os 49ers procurarão continuar seu sucesso recente contra os Rams para corrigir um início difícil da temporada em que eles ostentam um registro 1-2 no altamente competitivo NFC West.

O jogo entre os rivais da NFC West começa na segunda-feira, às 20h15 (horário de Brasília), na ESPN.

Fonte: edition.cnn.com