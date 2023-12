Lionel Messi testa positivo para a Covid-19, diz Paris Saint-Germain

Os outros três jogadores são Juan Bernat, Sergio Rico e Nathan Bitumazala.

Todos os jogadores estão "em isolamento e sujeitos ao protocolo sanitário adequado", informou a equipa.

O PSG vai defrontar o Vannes nos oitavos de final da Taça de França, na segunda-feira.

A França registou 232 200 novos casos de Covid-19 na sexta-feira, o maior número diário registado em toda a Europa desde o início da pandemia, de acordo com dados do Ministério da Saúde do país.

Desde que chegou ao PSG vindo do Barcelona em agosto, Messi marcou apenas um golo na Liga, embora tenha marcado cinco em cinco jogos da Liga dos Campeões.

Em novembro, Messi ganhou o seu sétimo título de Bola de Ouro.

Foi uma vitória recorde para Messi, que agora tem mais dois títulos do que o seu arquirrival Cristiano Ronaldo.

Embora, em termos comparativos, possa ser considerado um ano relativamente baixo para Messi, o argentino de 34 anos desempenhou um papel vital ao ajudar a Argentina a conquistar o título da Copa América no início deste ano.

Foi também o melhor marcador da liga espanhola e marcou dois golos na vitória do Barça na Copa del Rey.

Messi ganhou anteriormente o prémio Ballon d'Or em 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 e 2019.

LEIA: Lionel Messi: 20 momentos que definem a carreira

Atualização da lesão de Neymar

Enquanto isso, Neymar Jr. continuará seu tratamento para uma lesão no tornozelo no Brasil até 9 de janeiro com membros da equipe médica e de desempenho do PSG, de acordo com o clube da Ligue 1

Neymar sofreu uma lesão nos ligamentos depois de torcer o tornozelo durante a vitória por 3 a 1 sobre o St Etienne em novembro.

O regresso do internacional brasileiro aos treinos está previsto para daqui a cerca de três semanas, informou o PSG.

O clube parisiense lidera a Ligue 1 e tem 13 pontos de vantagem sobre o Nice. O próximo jogo do PSG no campeonato é contra o Lyon, a 9 de janeiro.

Em fevereiro, o clube francês vai defrontar o Real Madrid numa eliminatória dos oitavos de final da Liga dos Campeões, numa altura em que o PSG continua a tentar ganhar a sua primeira Taça dos Campeões Europeus.

Mia Alberti contribuiu para este relatório.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com