Lionel Messi regressa aos treinos do Paris Saint-Germain após a vitória da Argentina no Campeonato do Mundo

Um tweet da conta oficial do clube na quarta-feira diz: "Bem-vindo de volta Leo", acompanhado de um vídeo do jogador de 35 anos a chegar ao complexo.

Um outro post mostra imagens de Messi a ser recebido pelos colegas de equipa no balneário, incluindo a estrela brasileira Neymar.

Messi regressa ao clube francês num momento importante, com a equipa a perder pela primeira vez esta época contra o Lens no fim de semana passado. A vantagem do PSG no topo da tabela da Ligue 1 foi reduzida para apenas quatro pontos como resultado.

O próximo jogo da equipa é contra o Chatearoux na Taça de França, na sexta-feira - um jogo que pode chegar demasiado cedo para Messi.

O seu regresso a Paris acontece no mesmo dia em que o seu rival de longa data Cristiano Ronaldo foi apresentado no seu novo clube, o Al Nassr.

O astro português assinou contrato com o clube da Arábia Saudita na semana passada, depois de ter saído do Manchester United em novembro do ano passado.

Na terça-feira, o jogador de 37 anos foi apresentado aos adeptos em Riade, referindo os seus múltiplos feitos em campo como a razão pela qual saiu da Europa.

"Estou muito orgulhoso por tomar esta grande decisão na minha vida, no futebol... Na Europa, o meu trabalho está feito. Ganhei tudo", disse o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro. "Joguei nos clubes mais importantes da Europa e agora é um novo desafio para mim".

Ronaldo acrescentou: "Tive muitas oportunidades na Europa, muitos clubes - no Brasil, na Austrália, nos EUA, até em Portugal - muitos clubes tentaram contratar-me, mas dou a palavra a este clube pela oportunidade."

Fonte: edition.cnn.com