Lionel Messi: "O Barcelona está acima de tudo, até do melhor jogador do mundo", diz o presidente do clube

Laporta dirigiu-se aos meios de comunicação social um dia depois de o Barcelona ter anunciado que Messi, considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, não iria assinar um novo contrato após 19 anos no clube catalão.

O Barcelona afirmou que ambas as partes tinham chegado a um acordo sobre um novo contrato, mas a situação financeira do clube e os regulamentos do Fair Play Financeiro (FFP) da La Liga impediram a assinatura do mesmo.

"Renovar o contrato de Messi acarreta alguns riscos [...] mas não podemos colocar o clube em maior risco", disse Laporta aos jornalistas.

"É preciso pôr os sentimentos de lado, é preciso olhar para os números com cabeça fria. Queríamos que a La Liga fosse mais flexível, mas isso não é desculpa. Conhecíamos as regras e o que nos foi deixado pela anterior direção torna tudo impossível.

"O clube está acima de tudo, até do melhor jogador do mundo", completou.

O recém-reeleito presidente, que colocou grande parte da culpa na porta do ex-presidente Josep Bartomeu, disse que os salários atuais representam 110% da receita total do clube, o que significa que não havia "nenhuma margem" para movimento.

Laporta disse que o clube e Messi tinham inicialmente acordado um acordo de dois anos a ser pago num período de cinco anos, e depois um acordo de cinco anos.

Mesmo com a redução do salário de Messi, Laporta disse que os salários representariam 95% das receitas do clube, o que ainda deixaria pouca margem de manobra.

O jornal espanhol El Mundo revelou que o contrato anterior de Messi, que expirava no final de junho, valia 672 milhões de dólares e fazia dele o atleta mais bem pago da história do desporto.

Laporta disse que uma auditoria recente mostrou que as finanças do clube herdadas da administração anterior eram maiores e "muito piores" do que o esperado.

Messi, que se estreou no Barcelona em 2004, ganhou 10 títulos da La Liga e quatro Ligas dos Campeões com o clube catalão.

Em abril, Messi conquistou o seu 35º troféu com o clube, quando o Barcelona derrotou o Athletic Bilbao por 4-0 na final da Copa del Rey.

No entanto, o presidente do Barça afirmou que a sexta-feira marcou o início de uma nova era e disse estar convencido de que a era pós-Messi será um sucesso.

"Estamos mais motivados do que nunca, um alto nível será exigido de nós e estamos prontos para assumir o desafio que, sem Messi, o Barça continua a dar alegria", disse Laporta.

A situação de Messi é a primeira de muitas dores de cabeça que Laporta terá de enfrentar enquanto tenta organizar o plantel para a próxima época, com as grandes contratações de verão Sergio Agüero, Eric García e Memphis Depay a não poderem ser registadas enquanto o Barcelona não puser as finanças em ordem.

A "incompetência" do Barcelona

Parte da culpa pela crise financeira do Barcelona pode ser atribuída ao surto de coronavírus.

O confinamento forçado devido à pandemia fez com que o futebol parasse em todo o mundo e reduziu as receitas dos clubes, nomeadamente através da venda de bilhetes e dos contratos de direitos televisivos.

O Barcelona foi particularmente afetado, uma vez que grande parte das suas vendas de bilhetes provém de turistas que, normalmente, gastam mais dinheiro noutras áreas do estádio.

"Eu diria que é mais incompetência [do que um acidente]", disse o escritor do Financial Times Simon Kuper, autor de "The Barcelona Complex", ao programa Quest Means Business da CNN. "Quer dizer, a Covid atingiu todos os clubes de futebol porque os estádios estavam fechados.

"Foi pior para o Barcelona porque, em muitos jogos, um terço dos lugares do estádio é ocupado por turistas, que também compram na megastore e no museu, é uma cidade tão turística".

Os problemas do Barça foram exacerbados pelo facto de o clube ter deixado de promover os jogadores da La Masia para a equipa principal - uma academia que formou uma série de estrelas, nomeadamente Messi, Pep Guardiola, Andrés Iniesta e Xavi - optando por gastar avultadas taxas de transferência e salários em estrelas já estabelecidas.

O Barcelona terá gasto mais de mil milhões de dólares em transferências desde a época 2013/14.

"Mas eles tinham sido incompetentes", diz Kuper. "No livro, descrevo em pormenor como, ao longo de cerca de cinco anos, gastaram mais de mil milhões de dólares em transferências, na compra de jogadores, mais do que qualquer outro clube de futebol, e acabaram por ficar com uma equipa envelhecida e bastante fraca, se excluirmos Messi.

"Por isso, compraram sistematicamente os jogadores errados, deixaram de produzir bons jogadores, acabaram por gastar mais do que todas as suas receitas em salários e deixaram que estes ficassem fora de controlo.

"Por isso, o clube é o culpado da situação em que se meteu.

Leia também:

Fonte: edition.cnn.com