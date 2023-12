Lionel Messi faz dois golos contra o Valência e mantém vivas as esperanças de título do Barcelona

Numa emocionante conclusão da temporada espanhola, há agora apenas dois pontos a separar o Atlético de Madrid, o Real Madrid e o Barcelona, que enfrenta o Atlético no sábado.

Gabriel deu ao Valência a liderança pouco depois do intervalo no jogo de domingo no Estádio Mestalla, quando cabeceou após um canto, mas o Barcelona marcou três golos em 11 minutos para anular a desvantagem.

Messi empatou depois de ter um penalty defendido por Jasper Cillessen e Antoine Griezmann rematou à queima-roupa para dar a liderança ao Barcelona, antes de Messi marcar o seu segundo golo com um excelente pontapé livre.

O golo de Carlos Soler, de longa distância, fez com que os últimos minutos fossem tensos para o Barcelona, mas a equipa visitante conseguiu aguentar.

"Ainda estamos vivos, temos de dar um grande elogio à equipa, pela forma como jogaram", disse o treinador adjunto do Barcelona, Alfred Schreuder.

"Acho que jogámos muito bem a primeira parte, criámos muitas boas oportunidades. Mas depois do 1-0 (vantagem) do Valência, acho que reagimos muito bem."

Depois de perder para o Granada na quinta-feira, a vitória deixou o Barcelona empatado em pontos com o segundo colocado Real Madrid, faltando quatro jogos para o fim da temporada.

Além disso, a Inter de Milão conquistou seu primeiro título da Série A em 11 anos, acabando com o domínio da Juventus no futebol italiano.

O fracasso da Atalanta em vencer o Sassuolo, combinado com a vitória da Inter por 2 a 0 sobre o Crotone no sábado, deu à equipe de Antonio Conte uma vantagem inatacável na liderança do campeonato.

A Juventus, cuja série de nove títulos consecutivos na liga foi interrompida pela Inter, precisou de dois golos tardios de Cristiano Ronaldo no domingo para garantir uma vitória por 2-1 contra a Udinese.

Em França, tal como em Espanha, o campeonato está prestes a ter um final tenso, com um ponto de diferença entre o Lille e o Paris Saint-Germain no topo da tabela.

O Mónaco e o Lyon, terceiro e quarto classificados da Ligue 1, disputaram um jogo dramático no domingo.

O jogo teve cinco cartões vermelhos no total, quatro dos quais foram marcados por um clima de tensão no apito final, e terminou 3 a 2 a favor do Lyon após um gol de Rayan Cherki, de 17 anos, aos 89 minutos.

