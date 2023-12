Lionel Messi e Argentina prestam homenagem a Diego Maradona no primeiro jogo após a morte do ídolo

Maradona, um ícone argentino e amplamente considerado um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos, morreu após sofrer uma insuficiência cardíaca em novembro do ano passado.

Na quinta ronda da fase de qualificação para o Campeonato do Mundo da América do Sul, a Argentina e o Chile empataram 1-1 em Santiago del Estero, Argentina, com o golo de Alexis Sanchez a anular o penálti de Lionel Messi.

"O jogo é especial, pois foi o primeiro sem Diego", disse Messi aos repórteres após a partida.

"Teria sido bom se houvesse pessoas no estádio para prestar homenagem a ele, mas o que está acontecendo no país e no mundo é complexo. Queríamos a vitória e representar a seleção nacional como Maradona costumava fazer."

Antes do pontapé de saída, a seleção nacional e o presidente da federação estiveram presentes na inauguração da nova estátua de Maradona no exterior do Estádio Unico Madre de Ciudades, onde Chile e Argentina jogaram na quinta-feira.

Quando as equipas se alinharam no relvado antes do jogo, os jogadores usaram imagens de Maradona nas suas camisolas com o ano do seu nascimento - 1960 - e o símbolo do infinito no lugar do ano da sua morte.

Com o empate, a Argentina perdeu a chance de ultrapassar o Brasil na liderança da competição, enquanto o Chile permanece em sétimo.

Fonte: edition.cnn.com